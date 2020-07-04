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وفاة مسؤول بهيئة الموانئ البحرية داخل مركز للعزل الصحي

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الخرطوم 4 يونيو 2020 – توفى المدير المالي لهيئة الموانئ البحرية، بمدينة بورتسودان، عثمان موسى اشبادين، السبت، داخل مركز للعزل الصحي مخصص للمصابين بفيروس كورونا.

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المتوفي عثمان موسى اشبادين (مواقع تواصل)

وحسب تقارير إعلامية، فإن المتوفي مفتوح في مواجهته بلاغات مع 8 أشخاص آخرين تحت المادة (177) ومواد اخرى متعلقة بالحق العام.

وأكدت التقارير، أن المتهم أخضعته السلطات المختصة للتحقيق، وأحيل إلى المحكمة وخضع لجلسة أولى من المحاكمة.

وطبقا لمصادر "سودان تربيون"، فإن السلطات نقلت موسى، إلى مركز العزل الصحي، بعد ظهور أعراض مرضية عليه داخل السجن، حيث كان موقوفا على ذمة قضايا تتعلق بمواد غذائية منتهية الصلاحية، وأن إدارة الميناء شرعت في إبادتها، لكنها تراجعت عن القرار باعتبار أن عملية الإبادة عالية التكلفة.

وأكدت المصادر، أن إدارة الميناء طلبت من مستورد المواد المنتهية الصلاحية إعادتها إلى بلد المنشأ، لكن الجهات المختصة اكتشفت بعد أيام تسرب تلك البضائع إلى الأسواق، وأن وزارة النقل فتحت بلاغ في مواجهة المدير المالي السابق لهيئة الموانئ، عثمان اشبادين وعدد من مديري الإدارات داخل الميناء بتهمة التدخل في مهام الوزارة.

ووفقا للمصادر فإن المتهمين قضوا في السجن أكثر من شهرين، قبل إطلاق سراحهم بالضمان، لكن السلطات ألقت القبض عليهم من جديد لتقديمهم إلى المحاكمة.

وطبقا لذات المصادر، فإن المحكمة حددت يوم غدٍ الأحد، موعدا لمحاكمة اشبادين وبقية المتهمين بتهمة التدخل في صلاحية وزارة النقل.

وكتب الفنان الشعبي الشهير، سيدي دوشكا في صحفته الرسمية على "فيس بوك"، "وصلني خبر وفاة العمدة عثمان موسى اشبادين، اللهم أرحمه واسكنه الجنة، نشهد له أنه من الكوادر المؤهلة، وقدم الكثير للموانئ ولأهل المنطقة".

ودعا دوشكا، السلطات لتقديم المعتقلين في قضايا الموانئ للمحكمة، أو إطلاق سراحهم نسبة للأوضاع الصحية في البلاد.



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