وفاة والي النيل الأزرق في حادث مروري بطريق ود مدني

الخرطوم 27 ديسمبر 2020 – لقى والي ولاية النيل الأزرق عبد الرحمن نور الدائم مصرعه، في حادث مروري، في طريق مدني – الخرطوم.

السيارة التي كانت تقل الراحل في طريقها إلى الخرطوم.. صورة لـ(سونا)

وقال مدير الجنايات بشرطة ولاية الجزيرة، سامي صديق، إن الحادث الذي راح ضحيته نور الدائم، وقع في منطقة تبعد عن ود مدني نحو 4 كيلو مترات، حيث وقع الحادث نتيجة محاولة سائق السيارة التي كانت تقل الوالي تفادي طفل حاول قطع الطريق، نتج عند انقلابها.

وأشار إلى أن نجل الوالي وأحد أقربائه، إضافة إلى الحرس الشخصي والسائق، أصيبوا في الحادث، وجرى نقلهم إلى مستشفي لتلقي العلاج.

ونعى رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، والي النيل الأزرق الذي توفي وهو في طريقه إلى العاصمة الخرطوم "في مهمة عمل رسمية تلبية لدعوة اجتماع اللجنة العليا لجمع السلاح".

وقال حمدوك إن الراحل، الذي تولى حكم ولاية النيل الأزرق في 22 يوليو 2020، عُرف بـ "حسن الخلق وطيب المعشر ودماثة الأخلاق والتفاني والإخلاص في العمل".

وأعلنت حكومة ولاية النيل الأزرق الحداد لمدة ثلاث أيام، في جميع أنحاء الولاية.

وتقدم رئيس الحركة الشعبية – شمال، مالك عقار، بالتعازي والمواساة لشعب النيل الأزرق في وفاة نور الدائم، الذي قال إن البلاد تحتاجه في هذا "التوقيت المفصلي".

وأضاف: "الفقيد مناضل لا يشق له غبار وكان دوما منحازاً للبسطاء ومنتميا لقضاياهم وكان له دوراً عظيما في ثورة ديسمبر، ومواقفه مشهودة أثناء الثورة بإقليم النيل الأزرق".

ونعى حزب البعث العربي الأشتراكي الراحل، الذي كان أبرز قياداته في منطقة النيل الأزرق، مشيرًا الى أن نور الدائم "أحد ابناء الولاية المخلصين لقضاياها والمؤمنين بالسلام والديمقراطية والتعايش السلمي".

وقال الحزب إنه ينعى أحد أصلب مناضليه، حيث ظل الفقيد "يناضل بصبر وعزيمة في الدكتاتورية والاستبداد، وبقوة وثقة من أجل حقوق الكادحين وضحايا الحروب".

وأكد حزب البعث على أن الوالي الراحل عمل على بناء سياسات التعايش السلمي.