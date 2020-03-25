وفاة وزير الدفاع السوداني الفريق أول جمال الدين عمر بجوبا اثر نوبة قلبية

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أخر الآراء
*زيارة رئيس الوزراء إلى القاهرة: ضرورة ملحة!*2020-03-25 07:05:19
الواثق كمير
Kameir@yahoo.com
وأنا موجود بالقاهرة لقرابة الثلاثة أسابيع، عادت بي الذاكرة إلى زيارة رئيس الوزراء السوداني، د. عبد الله حمدوك، الأولى للقاهرة، في منتصف سبتمبر 2019 قبل اقل من اسبوعين بعد تشكيل حكومته (...)
تغريدات منّاع!!2020-03-24 21:17:04
بقلم: خالد التيجاني النور
(1)
قبل أن يجف مداد هذه الزاوية التي أشرنا فيها المرة السابقة إلى حمى التصريحات وحرب البيانات المتبادلة بين المسؤولين في القوى السياسية المكونة لائتلاف قوى الحرية والتغيير، الذي يشي بحدوث (...)
بين الشعب وأعدائه 2020-03-23 15:50:25
بقلم : محمد عتيق
يرتبك المراقب للساحة السياسية في السودان أمام سيل البيانات والبيانات المضادة ، التصريحات والتصريحات المناقضة التي تمور في أنحائها ، ثم بدعوات التظاهر والتظاهرات الفعلية التي تجري في ساحاتها وشوارعها .. (...)
2017-02-15 21:42:51
المجموعة السودانية للديمقراطية أولاً
هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟
(تحديات وفرص)
15 فبراير 2017
بدأت الألية الافريقية رفيعة المستوى برئاسة الرئيس الجنوب افريقي السابق ثابو (...)
2013-07-21 23:59:14
جوبا 21 يوليو 2013- أصدر نائب رئيس دولة جنوب السودان المستقلة حديثا رياك مشار، تحذيرا مبطنا للرئيس سلفاكير ميارديت، المدعوم من الغرب، بأن يتنحى عن منصبه، وتعهد بأنه سيسعى ليحل محله قبل أو بعد الانتخابات المقررة بحلول عام (...)
2013-02-11 12:01:08
بقلم ياسر عرمان
11 فبراير 2013 - بدايةً، أود أن أعرب عن عميق شكري وتقديري للجالية السودانية، وللناشطين السودانيين في ولاية كاليفورنيا. والشكر والتقدير موصولان أيضا لمعهد مونتيري للدراسات الدولية، ولمنظمة Global Majority (...)
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أخر البيانات الصحفية
مقترح التعديلات في مشروع قانون الانتخابات العام 20182018-09-14 16:18:47
1-المفوضية :-
أ- مستقلة سياسيا واداريا وفنيا وماليا وتوضع ميزانيتها في حساب خاص.
ب- يتم اختيار رئيس المفوضية واعضاء المفوضية بالتوافق السياسي ويجيزها البرلمان ويعتمدها الرئيس ولايجوز عزلها إبراهيم بالتوافق السياسي. (...)
في نعي الأمين : أمين مكي 2018-09-02 16:01:31
حزب البعث السوداني
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اذا كان الموت هو الحق والحقيقة المطلقة ، فان الحياة ليست باطلة كما يقولون خاصةً عندما تكون حياةً مثل حياة أمين مكي مدني مزدانةً بالعطاء والنبل ، بالسمو والصدق والحب اللامحدود للشعب والوطن .. (...)
*تحالف العار.. ليس بإسمنا*2018-08-14 17:38:52
نحن مجموعة من الصحافيين والكتاب والمثقفين والمجتهدين في العمل العام في الساحة السودانية:
استشعاراً لمسئولياتنا الوطنية والقومية والأخلاقية والدينية، وإحساساً بالفجيعة لمعاناة الشعب اليمني الشقيق، وتضامناً مع إخوتنا وأهلنا (...)
أخر الآراء*زيارة رئيس الوزراء إلى القاهرة: ضرورة ملحة!* 2020-03-25 07:05:19 الواثق كمير Kameir@yahoo.com وأنا موجود بالقاهرة لقرابة الثلاثة أسابيع، عادت بي الذاكرة إلى زيارة رئيس الوزراء السوداني، د. عبد الله حمدوك، الأولى للقاهرة، في منتصف سبتمبر 2019 قبل اقل من اسبوعين بعد تشكيل حكومته (...)
تغريدات منّاع!! 2020-03-24 21:17:04 بقلم: خالد التيجاني النور (1) قبل أن يجف مداد هذه الزاوية التي أشرنا فيها المرة السابقة إلى حمى التصريحات وحرب البيانات المتبادلة بين المسؤولين في القوى السياسية المكونة لائتلاف قوى الحرية والتغيير، الذي يشي بحدوث (...)
بين الشعب وأعدائه 2020-03-23 15:50:25 بقلم : محمد عتيق يرتبك المراقب للساحة السياسية في السودان أمام سيل البيانات والبيانات المضادة ، التصريحات والتصريحات المناقضة التي تمور في أنحائها ، ثم بدعوات التظاهر والتظاهرات الفعلية التي تجري في ساحاتها وشوارعها .. (...)
المزيد