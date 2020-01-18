وفدا الحكومة السودانية و (الشعبية) بزعامة عقار ينهيان التفاوض على الأجندة السياسية

شمس الدين كباشي - يمين، في تصريح مشترك مع ياسر عرمان ويظهر في الوسط ضيو مطوك عضو فريق الوساطة .. الجمعة 17 يناير 2020

جوبا 18 يناير 2020- أعلن وفدا الحكومة السودانية والحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال، قيادة مالك عقار الجمعة إنهاء التفاوض على الأجندة السياسية وسيستأنفون المحادثات حول البند الأخير ، المتعلق بالترتيبات الأمنية ، "قريباً جداً".

وتجري الحكومة والحركة الشعبية لتحرير السودان -الحركة الشعبية بقيادة مالك عقار محادثات منفصلة حول النزاع في النيل الأزرق وجنوب كردفان حيث رفضت المجموعة الأخرى من الحركة الشعبية بقيادة عبد العزيز الحلو تشكيل فريق تفاوض مشترك معها.

وتدعو مجموعة عقار إلى حكم ذاتي للمنطقتين بينما تطالب الحركة بقيادة الحلو بدولة علمانية في السودان.

قال بيان صدر في الخرطوم عن مجلس السيادة إن الطرفين -برئاسة شمس الدين كباشي عن الحكومة وياسر عرمان عن الحركة الشعبية لتحرير السودان -اختتموا جلسة تفاوض مساء الجمعة حول الملف السياسي.

ووفقًا للبيان، قال كباشي إن الطرفين أنهيا النقاش حول الملف السياسي وأن اللجان المشتركة بدأت في تنفيذ المساعدات الإنسانية المتفق عليها.

وأعلن أيضًا "بدء النقاش حول اتفاقية الإطار المتعلقة بالترتيبات الأمنية في الأيام المقبلة".

ووقع الجانبان في وقت سابق على وقف للأعمال العدائية يسمح بمرور المساعدات الانسانية. كذلك، أعلنت الحركة الشعبية لتحرير السودان -وصول فريق التقييم التابع للبرنامج إلى المناطق الخاضعة لسيطرتها في النيل الازرق.

من جانبه، قال ياسر عرمان إن تصميم الطرفين على تحقيق السلام لا رجعة عنه.

واكد "أن الجانبين مصممان على التوصل الى سلام شامل وسريع يكمل الثورة".

وقال إن اتفاق السلام مع الحكومة سيكون في إطار السودان الموحد ويجب أن ينتج آليات جديدة تأخذ بعين الاعتبار خصوصية المنطقتين.

وسيتم توقيع اتفاق سلام شامل بين الحكومة والجبهة الثورية السودانية حال توصل جميع المسارات الأخرى إلى اتفاقات مع الحكومة بشأن قضاياهم.