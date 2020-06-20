وفد أمني حكومي الى جوبا الخميس والحركات المسلحة تطالب بـ (قوة وطنية)

الخرطوم 20 يونيو 2020- اقترحت قوى الكفاح المسلح التي تفاوض الحكومة السودانية في جوبا تكوين "قوة وطنيه " لحفظ الأمن والسلام في دارفور بعد انسحاب البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي "يوناميد"، بينما يصل الخميس الى جوبا وفد من القيادات الأمنية للتفاوض حول القضايا العالقة

نمر عبد الرحمن كبير مفاوضي حركة تحرير السودان - المجلس الانتقالي

وتعطل الوصول الى اتفاق سلام شامل بسبب تعثر الاتفاق على حزمة من الملفات، بينها الترتيبات الأمنية علاوة على قضايا تتصل بقسمة السلطة والتعويضات ومسائل سياسية تقول جماعات الكفاح المسلح انها تحتاج لقرار سياسي من مسؤولي الحكومة لحسمها.

وقال كبير مفاوضي حركة تحرير السودان – المجلس الانتقالي، نمر عبد الرحمن في تصريح لـ "سودان تربيون " السبت إن الوساطة في جنوب السودان أبلغتهم بوصول وفد عسكري أمني رفيع المستوى الى جوبا الخميس المقبل للتفاوض بشأن الترتيبات الأمنية.

وبحسب تصريحات سابقة للمتحدث باسم الوساطة ضيو مطوك فإن عضوا المجلس السيادي محمد حمدان دقلو وشمس الدين كباشي سيلحقان بالوفد في وقت لاحق.

وأفاد نمر عبد الرحمن إنهم اقترحوا تشكيل "القوة الوطنية لحفظ الأمن والسلام على أن تتشكل من الدعم السريع، قوى الكفاح المسلح، والجيش وأن تتم عملية الدمج لقوات الكفاح المسلح تدريجيا تماشينا مع تطورات الأحداث في الفترة الانتقالية".

وأضاف " تتولى هذه القوة حماية المدنيين ومساعدة قوافل الإغاثة وأيضا مساعدة المدنيين في العودة الى قراهم وهي في الأصل ليست بديلة ليوناميد لكنها مقترح بديل للقوة العسكرية المشتركة".

وأوضح أن قوى الكفاح المسلح تسعى بنهاية الترتيبات الأمنية وإصلاح القطاع الأمني الى بناء "جيش وطني مهني بعقيدة عسكرية واحدة يحمي ارض السودان وشعبه ودستوره ولا ينتمي لأي جهة او حزب سياسي".

وأشار عبد الرحمن الى ضرورة مشاركة قوات "يوناميد" في اللجنة العسكرية لوقف إطلاق النار الدائم والاستفادة من قدراتها وامكانياتها خلال فترة تواجدها في دارفور.

وأردف "طالبنا بأن يربط خروج يوناميد بتطورات الوضع على الأرض من كل الجوانب الأمنية، الانسانية، السياسية والعدلية".

وتابع " إذا كان هنالك اي ضرورة سنطالب مجلس الأمن الدولي ومجلس السلم والأمن الأفريقي ببقاء اليوناميد حتى نهاية الفترة الانتقالية".

وقرر مجلس الأمن الدولي خروج قوات "يوناميد" من دارفور في 31 ديسمبر المقبل، على أن تشرع الأمم المتحدة بعدها في الترتيب لنشر بعثة سياسية دولية تساعد السودان في تحقيق السلام والتحول الديموقراطي.

المحطة النهائية



من جهة أخرى قال المتحدث باسم وفد الحكومة السودانية في مفاوضات السلام محمد حسن التعايشي إن عملية السلام تمضي بجدية لاستكمال كافة ملفاتها لتصل إلى اتفاق سلام دائم ومستدام وعادل وشامل، وأكد أنها الآن في محطاتها النهائية المتعلقة بالملفات الفنية والترتيبات الأمنية للتحول لاتفاق نهائي.

وقال التعايشي، في تصريح للتلفزيون الرسمي ليل السبت، " إن عدم الإيفاء بالجدول الزمني الذي حددته وساطة عملية السلام بأن يتم التوقيع النهائي على اتفاق السلام في 20 يونيو، يعود لوجود قضايا تستدعي معالجتها بحكمة وتأني دون أي عجلة تضر بمساراتها".

وأفاد أن المفاوضات حسمت أكثر من 95% من القضايا المعقدة والشائكة، وأن المرحلة المتبقية تتطلب قرارات شجاعة وحاسمة لما تبقي من الملفات التي تتطلب تفاوضا مباشرا بين الأطراف في جوبا وأن ترتيبات تتم حاليا لتنفيذ ذلك.