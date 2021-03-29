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وفد أميركي يصل الخرطوم ضمن جهود دولية لحل أزمة سد النهضة

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الخرطوم 29 مارس 2021 ـ وصل الخرطوم المبعوث الأميركي للسودان دونالد بوث على رأس وفد، بعد مباحثات أميركية وأوروبية في القاهرة لحل أزمة سد النهضة الإثيوبي.

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دونالد بوث يدلي بتصريحات في الفاشر والى جانبه نائب الوالي محمد بريمة ..الثلاثاء 26 يوليو 2016 ..صورة لـ(سودان تربيون)

ويناقش الوفد الذي يضم نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى ونائب وزير الخارجية لشؤون المحيطات والبيئة، مع مسؤولين سودانيين، تطورات ملف السد.

ونفذ المبعوث الأميركي للسودان جولة إقليمية شملت إلى جانب السودان مصر وإثيوبيا والكنغو التي ترأس الدوورة الحالية للاتحاد الأفريقي.

وكان المبعوث الأميركي للسودان ومبعوثة الاتحاد الأوروبي، أجريا محادثات بالقاهرة مع وزير الري المصري محمد عبد العاطي بشأن أزمة السد وسبل تطويقها بالطرق الدبلوماسية.

ويقول السودان إن الملء الثاني لسد النهضة بـ13.5 مليار متر مكعب يشكل خطرا على سدوده بالنيل الأزرق ويهدد حياة 20 مليون سوداني يقطنون على الضفاف لذلك طالب باتفاق ينظم ملء وتشغيل السد الإثيوبي.

والشهر الماضي أيدت مصر مقترحا سودانيا بتدويل الوساطة الأفريقية حول سد النهضة بإدخال الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة.

وفي يوليو المنصرم عمدت إثيوبيا إلى الملء الأول "4.5 مليار متر مكعب" لسدها العملاق في موسم الفيضان بدون اخطار السودان ما عطّل 6 محطات شرب نيلية بالخرطوم.

ويحذر السودان في طلبه بتدويل الوساطة من أن الملء الثاني في يوليو القادم بلا اتفاق سيشكل خطرا على سد الروصيرص الذي يبعد جسمه الخرساني عن سد النهضة 100 كلم وبحيرته 15 كلم فقط.

وتتفاقم أزمة السد بين السودان ومصر وإثيوبيا، مع تعثر المفاوضات الفنية بينها، والتي بدأت قبل نحو 10 سنوات، ويديرها الاتحاد الأفريقي منذ أشهر وتصر أديس أبابا على الملء الثاني للسد حتى لو لم تتوصل إلى اتفاق بشأنه.



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