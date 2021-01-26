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وفد إسرائيلي برئاسة وزير المخابرات يجري مباحثات بالخرطوم

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وزير الدفاع السوداني ووزير المخابرات الإسرائيلي ـ الخرطوم 25 يناير 2021

الخرطوم 26 يناير 2021 ـ زار وفد رسمي إسرائيلي برئاسة وزير المخابرات إيلي كوهين السودان للمرة الأولى أمس الاثنين لبحث المضي قدما في اتفاق توسطت فيه الولايات المتحدة في أكتوبر تشرين الأول لتطبيع العلاقات.

وقال كوهين في بيان بعد العودة إلى إسرائيل "لدي ثقة أن هذه الزيارة تضع الأسس للعديد من أوجه التعاون المهمة التي ستساعد كلا من إسرائيل والسودان وستدعم كذلك الاستقرار الأمني في المنطقة".

وطبقا لرويترز لم يرد بعد تعليق من مسؤولين سودانيين.

وانضم السودان إلى الإمارات والبحرين والمغرب العام الماضي في التحرك نحو تطبيع العلاقات مع إسرائيل. وقالت الإدارة الأميركية الجديدة إنها تريد البناء على تلك الاتفاقات.

وقال كوهين، أول وزير إسرائيلي يقوم بزيارة من هذا القبيل، إنه التقى بقادة السودان وإن وفده بحث مع مستضيفيه مجموعة من القضايا الدبلوماسية والأمنية وكذلك إمكان التعاون الاقتصادي.

وذكر البيان الإسرائيلي أن الجانبين اتفقا على أن يزور وفد سوداني إسرائيل.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، الثلاثاء "قام الوزير كوهين بزيارة تاريخية للسودان في أول زيارة رسمية علنية لوزير إسرائيلي للدولة العربية بعد التطبيع بين البلدين".

وأضافت أن كوهين التقى رئيس المجلس السيادي عبد الفتاح ‎البرهان، ووزير الدفاع ياسين إبراهيم، ومسؤولين آخرين، وناقش معهم عددا من القضايا السياسية والأمنية والاقتصادية.

وتابعت هيئة البث، "إن مسؤولين إسرائيليين في هيئات مختلفة رافقوا كوهين في الزيارة اجتمعوا مع نظرائهم في الخرطوم".

وأوضحت أن من بين المواضيع التي طُرحت على بساط البحث "امكانية ضم إسرائيل إلى مجلس الدول العربية والأفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن".

وفي 23 أكتوبر الماضي، أعلن السودان تطبيع علاقته مع إسرائيل، لكن قوى سياسية وطنية عدة، أعلنت رفضها القاطع، من بينها أحزاب مشاركة في الائتلاف الحاكم.



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