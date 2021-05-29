 
 
 
الصفحة الأساسية | الأخبار    السبت 29 أيار (مايو) 2021

وفد الحكومة المفاوض يبدأ دارسة مقترح الاتفاق الاطاري المقدم من (الشعبية)

email Email
print Print
pdfSave
separation
increase
decrease
separation
separation
JPEG - 42.4 كيلوبايت
وزير شؤون مجلس الوزراء خالد عمر

جوبا 29 مايو 2021 - شرع وفد حكومة السودان المفاوض في دراسة مسودة الاتفاق الإطاري المقدم من الحركة الشعبية - شمال، تمهيدًا لاستئناف العملية السلمية الاثنين المقبل.

والأربعاء، بدأت حكومة الانتقال جولة مفاوضات مع الحركة الشعبية التي يقودها عبد العزيز الحلو، بوساطة من جنوب السودان.

وقال المتحدث باسم الوفد الحكومي، خالد عمر يوسف، في تصريح صحفي، السبت؛ إن "الوفد ناقش مسودة الاتفاق الإطاري تمهيدًا لبحثها ودراستها بهدف العودة لاستئناف التفاوض حولها الاثنين المقبل".

وأكد يوسف على أن الحكومة السودانية راغبة في تحقيق السلام، حيث دخلت في عملية التفاوض بإرادة صادقة وقوية من أجل إنهاء الحرب.

والاتفاق الإطاري المقترح يُحدد القضايا والمبادئ العامة للتفاوض، ويتضمن إعلان المبادئ الموقع بين الطرفين في مارس الفائت، حيث أعلنا فيه العزم على إنهاء الخلافات بتسوية سلمية وتكوين جيش واحد في البلاد وفصل الدين عن الدولة.

وقال المتحدث "الأجواء السائدة الآن إيجابية وهناك تفاؤل كبير بأن تكون هذه الجولة حاسمة وستتوج في نهاياتها بتوقيع الاتفاق الإطاري ليكون خطوة في طريق الوصول إلى سلام شامل ومستدام".

ويقود الوفد الحكومي عضو مجلس السيادة شمس الدية كباشي، وهو وفد يضم أيضًا عدد من أعضاء الحكومة التنفيذية المدنية.



GOOGLE POWERED

 
استطلاع الرأي
 

The following ads are provided by Google. SudanTribune has no authority on it.


أخر الآراء

إغتيال ود عكر رسالة في بريد الأحياء 2021-05-29 20:37:24 ياسر عرمان ود عكر نبت بري من نبات الارض والثورة، ووجوده مخيف، والا لما تم إغتياله، ولكن الرسالة من إغتياله مرسلة في بريد الأحياء. حلاقة شعره محاولة لحلاقة شعر شعب وثورة كاملة ووضعها في بريد من لا يتحدث، وان الطعنة التي (...)

الى "ميثاق العودة" ؛ بقليل من الشجاعة والتجرد 2021-05-23 20:59:54 بقلم : محمد عتيق عندما تحدثنا وتحدث الكثيرون عن ضعف حركتنا السياسية وضعف دورها في قيادة مرحلة ما بعد إسقاط النظام (ما بعد 11 ابريل 2019) إنما كان ، وما زال ، حديثاً منطلقاً من أهمية الأحزاب السياسية وأنها المادة الأساسية (...)

دكتور حمدوك رجاء الاتصال بوجدي ميرغني 2021-05-23 07:10:15 بقلم : السر سيد احمد في المؤتمر الصحافي الذي عقده الدكتور عبدالله حمدوك أثر عودته من باريس تحدث عن ان العبء يقع الان على السودان للأستفادة من المناخات الايجابية التي خلفها المؤتمر وان التحدي الذي يواجهه السودان لن يعالجه (...)


المزيد

فيديو


أخر التحاليل

صراع السلطة والفساد يضعان جنوب السودان على شفا الانهيار

2013-07-21 23:59:14 جوبا 21 يوليو 2013- أصدر نائب رئيس دولة جنوب السودان المستقلة حديثا رياك مشار، تحذيرا مبطنا للرئيس سلفاكير ميارديت، المدعوم من الغرب، بأن يتنحى عن منصبه، وتعهد بأنه سيسعى ليحل محله قبل أو بعد الانتخابات المقررة بحلول عام (...)

المسألة السودانية: فشل البناء الوطني وتجربة الإسلام السياسي

2013-02-11 12:01:08 بقلم ياسر عرمان 11 فبراير 2013 - بدايةً، أود أن أعرب عن عميق شكري وتقديري للجالية السودانية، وللناشطين السودانيين في ولاية كاليفورنيا. والشكر والتقدير موصولان أيضا لمعهد مونتيري للدراسات الدولية، ولمنظمة Global Majority (...)

تفكُّك الدَّولة السُّودانية: السِّيناريو الأكثر تَرجيحاً

2013-02-10 19:52:47 بقلم د. الواثق كمير kameir@yahoo.com مقدمة 1. تظل الأزمات السياسية المتلاحقة هي السمة الرئيس والمميِّزة للفترة الانتقالية منذ انطلاقها في يوليو 2005، في أعقاب إبرام اتفاقية السلام الشامل بين حكومة السودان ممثلة في حزب (...)
المزيد


أخر البيانات الصحفية

تصريح حول الجهود الجارية لترشيح الأستاذ أحمد حسين ادم لمنصب مفوض مفوضية السلام 2021-03-28 05:02:54 التاريخ : 13/ شعبان/1442 هـ الموافق :27 /03/2021 متجمع منظمات المجتمع المدني بالداخل و الخارج تصريح صحفي بناءً علي انتظام منظمات المجتمع المدني في مبادرة ترشيح الأستاذ أحمد حسين لمفوضية السلام وتداعي عدد كبير من (...)

السودان: إسكات المدافعات عن حقوق النساء 2016-03-31 20:23:10 اعتداءات جنسية وتهديدات من قبل قوات الأمن (نيروبي، 24 مارس/آذار 2016) – قالت "هيومن رايتس ووتش" في تقرير أصدرته اليوم إن قوات الأمن السودانية استخدمت العنف الجنسي والتهديد وأشكال أخرى من الانتهاكات لإسكات المدافعات عن (...)

المجموعة السودانية للديموقراطية أولاً في اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية 2016-02-19 21:45:54 يحتفل العالم في العشرين من فبراير من كل عام باليوم العالمي للعدالة الاجتماعية، وهو اليوم الذي خصصته الأمم المتحدة للفت الإنتباه لازمات التمييز والتهميش والإقصاء والحرمان والإستغلال بين وداخل الشعوب، وأهمية تحقيق العدالة (...)


المزيد

sports society politics military health general finances education environment economy culture

Copyright © 2003-2021 SudanTribune - All rights reserved.