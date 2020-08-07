وفد حكومي يتعرض لحادث مروري في طريقه إلى مدينة حلفا الجديدة

- حرق شاحنة في احداث القرية 10 إسكان بحلفا الجديدة (سونا)
الخرطوم 7 أغسطس 2020 – تعرض موكب حكومي رفيع المستوى، متوجه إلى مدينة حلفا الجديدة شرقي السودان، الجمعة إلى حادث مروري، دون وقوع خسائر في الأرواح.
ويضم الوفد الحكومي، عضو مجلس السيادة، صديق تاور، وممثل وزير الداخلية، الفريق شرطة علي إبراهيم، ومستشار رئيس الوزراء للسلام، جمعة كندة، وممثل قوى الحرية والتغيير وجدي صالح.
وكتب وجدي صالح على صفحته بفيس بوك أن الحادث وقع في منطقة الشواك حين اعترضت قافلة من الجمال الموكب فتوقفت السيارة الأولي وانحرفت الثانية التي كانت تقلهم عن المسار لتصطدم بعربة لوري.
وأكد صالح على أن أعضاء الوفد بخير وانهم أكملوا الرحلة حيث ينتظر مشاركتهم في تهدئة الأوضاع المأزومة بسبب نزاع نشب قبل نحو أسبوع بين أهالي القرية 10 مرشد ومجموعة من قبيلة الزغاوة.
وقتل شخصان، وأصيب 28 آخرون إثر هجوم من منتسبي الزغاوة على القرية 10 بمحلية حلفا الجديدة التابعة لولاية كسلا ثر خلافات فردية تطورت الى تصعيد متبادل.
ويتمسك أهالي القتلى بالقصاص بينما تفرض السلطات الأمنية طوقا واسعا على المنطقة منعا لوقوع اشتباكات جديدة بين الطرفين.
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