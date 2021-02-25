وفد خبراء كونغولي في الخرطوم لبحث تطورات سد النهضة الإثيوبي

وزير الري السوداني ياسر عباس

الخرطوم 25 فبراير 2021 - بحث وفد خبراء من جمهورية الكونغو، مع وزير الري السوداني، في الخرطوم، تطورات مسار التفاوض في سد النهضة الإثيوبي.

ووصل وفد الخبراء الذي يمثل الرئيس الكونغولي الى الخرطوم الخميس بعد تسلم بلاده رئاسة الاتحاد الأفريقي الذي يتوسط بين الخرطوم والقاهرة وأديس لتسوية الخلاف حول ملف السد العملاق.

وفشلت جولات تفاوض عديدة في توصل الدول الثلاث إلى اتفاق حول سد النهضة، الذي أعلنت إثيوبيا بدء عملية ملأه الثاني في يوليو المقبل، غض النظر عن التوصل لاتفاق أو عدمه.

وقالت وزارة الري السودانية، في بيان، تلقته "سودان تربيون"، الخميس: "استقبل وزير الري ياسر عباس وفد الخبراء الكونغولي لمعرفة آخر التطورات في مسار التفاوض والتباحث في ملف سد النهضة".

ونقل وفد التفاوض السوداني إلى الخبراء، رغبة الخرطوم في توسيع المفاوضات لجعلها وساطة رباعية بقيادة الاتحاد الأفريقي، إضافة إلى الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي واميركا.

ويرى السودان إن الوساطة الرباعية ستسهم في لعب دور فعال، للدفع بالمفاوضات إلى حلول توافقية بين الدول الثلاث.

وجدد وزير الري التأكيد على " أن السودان راغب في التوصل إلى اتفاق وجعل سد النهضة بوابة للتعاون والتكامل الإقليمي".

وأشار إلى أن إصرار إثيوبيا على بدء عملية الملء الثاني لبحيرة السد بعد 5 أشهر بشكل أحادي قبل التوصل إلى اتفاق قانوني مُلزم؛ يمثل خطرًا على السدود السودانية في الروصيرص وسنار وتهدد حياة وسلامة 20 مليون سوداني يعيشون على ضفاف النيل الأبيض.