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وفد رفيع من رجال الاعمال وكبرى الشركات البولندية في الخرطوم أكتوبر المقبل

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منتدى الشراكة الدولي التأم بالخرطوم لتنسيق وتقوية علاقات الاستثمار

الخرطوم 20 سبتمبر 2021- يبدأ وفد من رجال الأعمال وكبريات الشركات البولندية زيارة إلى السودان في أكتوبر المقبل لبحث فرص الاستثمار .

ويقود القطاع الخاص مساع حثيثة لجذب الاستثمارات الأجنبية بعد إزالة اسم السودان من قائمة الإرهاب الاميركية.

َوكشف امين امانة العلاقات الخارجية باتحاد اصحاب العمل السوداني عبد الحليم عيسى تيمان عن وصول الوفد البولندي للبلاد في الثاني عشر من اكتوبر المقبل ويضم عشرات من رجال الاعمال والمستثمرين والشركات العاملة في مجالات مختلفة لبحث فرص ومجالات الاستثمار والشراكات الاستثمارية بالسودان.

واشار تيمان في تصريحات صحفية الإثنين عقب ختام اعمال الملتقى السوداني الروماني الذي نظمته امانة العلاقات الخارجية بالاتحاد اسفيريا الى اهمية زيارة الوفد البولندي للسودان باعتبار الاهمية الاقتصادية التي تمثلها بولندا كثامن أكبر اقتصاد بين الدول الأوربية.

وابان ان الزيارة تأتي كنتاج لمخرجات الملتقى الاقتصادي السوداني البولندي الذي نظمته امانة العلاقات الخارجية بالاتحاد مؤخرا بين رجال الاعمال بالبلدين.

ودعا عضوية ومنسوبي الاتحادات التجارية والصناعية والزراعية والانتاج الحيواني والنقل والصناعات الصغيرة والشركات ورجال الاعمال بالقطاع الخاص الوطني للاستفادة من الفرص ومجالات التعاون التي تتيحها وتوفرها جهود الامانة وما يبحثون عنه من شراكات استثمارية في مجال الاعمال وتعزيز علاقاتهم التجارية الدولية.

كما اشار تيمان الى اهتمام الامانة بتقوية علاقات القطاع الخاص الوطني مع نظيره بدول العالم واتاحة وتوفير الفرص للشركات السودانية لإقامة شراكات خارجية مع جميع الدول

ولفت الى اتصالات تجريها الامانة مع تنظيمات وكيانات القطاع الخاص بأكثر من 40 دولة سترى نتائجها النور قريبا بتكوين مجالس اعمال مشتركة والتي بدأت بالفعل مع أكثر من دولة لإقامة شراكات استثمارية تحقق مصالح جميع الاطراف.

ونوه الى ان اعمال الملتقي الاقتصادي السوداني الروماني الذي نظمته الامانة شهد ابداء عدد من الشركات الرومانية الكبرى رغبتها للاستثمار في مجالات البنية التحتية كتأهيل السكة الحديد والمطارات والموانئ والطرق والكباري

وتابع "هذه دعوة للحكومة للاستفادة من جهود امانة العلاقات الخارجية باتحاد اصحاب العمل في الترويج للاستثمارات الاستراتيجية واستقطاب كبرى الشركات من دول العالم وتوجيه كل استثمار لوجهته المناسبة".



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