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وفد رفيع من سلطة الطيران المدني بدولة الجنوب في الخرطوم السبت

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الخرطوم 15 يناير 2020- يبدأ وفد رفيع من سلطة الطيران المدني بدولة جنوب السودان محادثات في الخرطوم مطلع الأسبوع المقبل.

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مطار جوبا

وقال المتحدث الرسمي باسم سلطة الطيران السودانية عبد الحافظ عبد الرحيم لـ (سودان تربيون) الأربعاء إن رئيس سلطة الطيران المدني ماثيانج ميكر وثلاثة مسؤولين من سلطة الطيران بدولة جنوب السودان سيصلون إلى الخرطوم السبت.

وأكد أن محادثات سلطتي الطيران المدني في البلدين تركز على تنسيق عمليات الملاحة والطيران وإدارة الأجواء حسب الاتفاقية الدولية الموقعة بين البلدين في وقت سابق بإشراف منظمة الطيران المدني الدولي.

وتعد المحادثات المرتقبة الثانية بين البلدين في سلسلة الاجتماعات بين السلطتين التي بدأت خلال سبتمبر من العام الماضي

ووقعت حكومة جنوب السودان عام 2016، اتفاقية مدتها ثلاث سنوات مع حكومة السودان تحت إشراف منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو)، لتتولى لجنة سودانية عمليات إدارة ومراقبة المجال الجوي لجوبا.

ونصت الاتفاقية على أن يتولى جنوب السودان السيطرة على مجاله الجوي بعد انتهاء أجل الاتفاقية في سبتمبر من العام الماضي وتدريب موظفيه وتأهيل مراقبين للإشراف على حركة الطيران.

وقال مسؤول في جنوب السودان خلال سبتمبر من العام الماضي إن الحكومة السودانية ستستمر في إدارة المجال الجوي لجنوب السودان، بعد إخفاق جوبا في تدريب موظفين لإدارة هذه المهمة.

وفى مارس من العام 2013 دشنت جمهورية جنوب السودان أول سلطة وطنية للطيران المدني تعنى بتنظيم وإدارة قطاع النقل الجوي في الدولة الوليدة وذلك بعد مرور أقل من عامين على ميلادها كأحدث بلد أفريقي نال استقلاله.

وتم تدشين سلطة الطيران المدني في جنوب السودان بمقتضى مرسوم من رئيسها سليفا كير الذي اسند رئاستها الى جنرال فى شرطة جنوب السودان هو اجاسيو اكول ويعاونه في ادارة السلطة مجلس ادارة من سبعة اعضاء

وتشمل صلاحيات سلطة الطيران المدني لجنوب السودان اصدار تراخيص انشاء شركات النقل الجوي المحلية ومنح تراخيص العمل للشركات الدولية الراغبة في اقامة فروع لها في جنوب السودان.



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