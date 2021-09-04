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وفد سعودي رفيع في الخرطوم قريبا لدفع الاستثمار

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وزير المالية السعودي يتوسط محافظ بنك السودان ووزير المالية السوداني

الخرطوم 4 سبتمبر 2021- أعلن وزير المالية السوداني عن وصول وفد سعودي لتكملة مشاورات بدأت بين الطرفين في وقت سابق لدفع التعاون الاستثماري.

واجتمع وزير المالية جبريل إبراهيم الى نظيره السعودي محمد بن عبد الله الجدعان في طشقند عاصمة اوزبكستان حيث يشارك الوزيران في الاجتماع السنوي لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية.

وقال إبراهيم في تصريح له انه بحث مع الجدعان خلال هذا اللقاء "سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين".

وأضاف " أكد معالي وزير المالية عزم المملكة العربية السعودية إرسال وفد برئاسة معالي وزير الزراعة، السيد عبد الرحمن الفضلي، خلال شهر سبتمبر الجاري لوضع النقاط على الحروف في المشروعات الاستثمارية التي تم تحديدها في زيارة الوفد الوزاري السوداني إلى المملكة في يوليو الماضي".

ونقل الوزير السوداني عن نظيره السعودي تأكيد الأخير مجددا استعداده لدعوة الدول غير الأعضاء في نادي باريس الدائنة للسودان وكذلك الصناديق العربية للنظر في كيفية معالجة ديونها على السودان في ضوء وصوله إلى نقطة القرار في مبادرة هبيك.

ويرأس جبريل ابراهيم وفد السودان المشارك في اجتماعات البنك الإسلامي للتنمية (جده) برفقة محمد الفاتح زين العابدين محافظ البنك المركزي.

وقال بحسب تصريح صادر عن وزارة المالية السبت إن هذه الدورة تتيح الفرصة للجلوس على هامش الاجتماعات مع العديد من الدول العربية للتفاهم حول معالجة ديون السودان، وخلق شراكة جديدة في ظل الإصلاحات الاقتصادية، ولفتح آفاق التعاون للاستثمار في مختلف المجالات وبالاستفادة الواسعة من موارد السودان.

وأفاد أن السودان يحتاج لدعم فني للتحول للاقتصاد الرقمي بالاستفادة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح ويحتاج ايضاً لتمويل قطاع التعليم والصحة.

وأثنى الوزير على الدور الكبير الذي يقوم به البنك الإسلامي للتنمية ووقوفه مع السودان ومساهماته في العديد تقديم القروض كان آخرها القرض المقدم لمجابهة كورونا بواقع 35 مليون دولار.



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