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وفد كويتي في الخرطوم لبحث تخفيف الديون على السودان

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نادي باريس الغى 60% من ديونه على السودان

الخرطوم 19 سبتمبر 2021 ـ وصل إلى العاصمة الخرطوم، وفد كويتي لبحث تخفيف ديون بلادهم على السودان في إطار مبادرة إعفاء ديون البلدان الفقيرة "الهيبك".

وتأهل السودان إلى المبادرة التي أطلقها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في يونيو الفائت، بعد تنفيذه إصلاحات اقتصادية قاسية على مواطنيه، وقد حصل بالفعل على تخفيض أكثر من 23 مليار دولار من ديونه البالغة 60 مليار دولار.

وعقد وزير المالية السوداني جبريل إبراهيم ورئيس الوفد الكويتي عبد الله خليل المصيبح، الأحد، اجتماعا، لمتابعة الاتفاق على الكيفية التي ستستهم بها الكويت في تخفيف مديونية البلاد وفقا لمبادرة الهيبك.

وقال المصيبح في تصريحات صحفية "ما سنقوم به خلال هذه الزيارة هو مراجعة قروض مديونية السودان للاتفاق حول تعديل المديونية ومن ثم متابعة القروض القائمة والمشاريع المستقبلية التي سنتفق عليها خلال هذه الزيارة".

ويشغل المصبيح منصب نائب مدير إدارة العمليات لشؤون الدول العربية بالصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية.

ويتطلع السودان إلى إعفاء نحو 50 مليار دولار من ديونه بعد أن يصل إلى نقطة الإنجاز في مبادرة الهيبك في غضون ثلاث سنوات، لكن الوصول إلى النقطة تتطلب منه تنفيذ حزمة إجراءات أكثر قسوة.



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