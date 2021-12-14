وفد من (الجنائية) يبحث في الخرطوم ترتيبات زيارة المدعي وحماية الشهود

مدعي المحكمة الجنائية كريم أسد خان

الخرطوم 14 ديسمبر 2021 - قال مجلس السيادة إن وفد من المحكمة الجنائية الدولية بحث مع عضوين في مجلس السيادة ترتيبات زيارة المدعي العام وحماية الشهود.

وتُطالب المحكمة الدولية بمثول الرئيس المعزول عمر البشير والقيادي في الحزب أحمد هارون ووزير الدفاع الأسبق عبد الرحيم محمد حسين أمامها، حيث تتهمهم بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور.

وقال مجلس السيادة، الثلاثاء، إن عضو المجلس الطاهر حجر التقى الثلاثاء وفد من المحكمة الجنائية الدولية برئاسة مدير مكتب المدعي جوليان صامويل وناقش معه ترتيبات زيارة المدعي العم للمحكمة للسودان خلال الفترة المقبلة علاوة على تسليم المطلوبين.

وفي اجتماع منفصل بحث عضو المجلس مالك عقار مع وفد المحكمة " مسألة إصدار الفيزا للأجانب وحماية الشهود والتعاون والتنسيق بين الحكومة والجنائية في ظل غياب وزير الدفاع".

وتقول الحكومة السودانية إنها على استعداد لتسليم المطلوبين إلى المحكمة الجنائية، لكنها لم تفعل ذلك حتى الآن، وذلك على الرغم من إقرار اتفاق السلام ضرورة تسليم المتهمين.

ووقعت الحكومة ممثلة في وزارتي الخارجية والعدل، إضافة إلى النيابة العامة، مذكرات تعاون مع المحكمة تتصل بتسهيل عملها.