 
 
 
الصفحة الأساسية | الأخبار    الثلاثاء 14 كانون الأول (ديسمبر) 2021

وفد من (الجنائية) يبحث في الخرطوم ترتيبات زيارة المدعي وحماية الشهود

email Email
print Print
pdfSave
separation
increase
decrease
separation
separation
JPEG - 39.5 كيلوبايت
مدعي المحكمة الجنائية كريم أسد خان

الخرطوم 14 ديسمبر 2021 - قال مجلس السيادة إن وفد من المحكمة الجنائية الدولية بحث مع عضوين في مجلس السيادة ترتيبات زيارة المدعي العام وحماية الشهود.

وتُطالب المحكمة الدولية بمثول الرئيس المعزول عمر البشير والقيادي في الحزب أحمد هارون ووزير الدفاع الأسبق عبد الرحيم محمد حسين أمامها، حيث تتهمهم بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور.

وقال مجلس السيادة، الثلاثاء، إن عضو المجلس الطاهر حجر التقى الثلاثاء وفد من المحكمة الجنائية الدولية برئاسة مدير مكتب المدعي جوليان صامويل وناقش معه ترتيبات زيارة المدعي العم للمحكمة للسودان خلال الفترة المقبلة علاوة على تسليم المطلوبين.

وفي اجتماع منفصل بحث عضو المجلس مالك عقار مع وفد المحكمة " مسألة إصدار الفيزا للأجانب وحماية الشهود والتعاون والتنسيق بين الحكومة والجنائية في ظل غياب وزير الدفاع".

وتقول الحكومة السودانية إنها على استعداد لتسليم المطلوبين إلى المحكمة الجنائية، لكنها لم تفعل ذلك حتى الآن، وذلك على الرغم من إقرار اتفاق السلام ضرورة تسليم المتهمين.

ووقعت الحكومة ممثلة في وزارتي الخارجية والعدل، إضافة إلى النيابة العامة، مذكرات تعاون مع المحكمة تتصل بتسهيل عملها.



GOOGLE POWERED

 
استطلاع الرأي
 

The following ads are provided by Google. SudanTribune has no authority on it.


أخر الآراء

من عوراتنا الوطنية 2021-12-12 20:44:05 بقلم :محمد عتيق محمد عتيق جنرالات من القوات النظامية وبقايا لجنة البشير الأمنية يحكمون البلاد بانقلاب عسكري نفّذه رئيس المجلس السيادي الفريق أول عبد الفتاح البرهان عشيَّةَ كان المفروض ، حسب نص الوثيقة الدستورية ، أن يقوم (...)

المواكب المليونية، هل هي غاية في ذاتها؟ 2021-12-11 17:17:03 بقلم: عبد الله رزق عبدالله رزق يتعلق الامر بما اذا كانت المواكب المليونية، التي ظلت تسم الوضع السياسي بالبلاد، طوال العامين الماضيين، غاية في حد ذاتها. فالمواكب، التي لاشك في جدواها وفعاليتها في التصدي للنظم الاستبدادية (...)

تحولات المشهد السوداني (6-6 ) 2021-12-09 15:06:22 في البحث عن الدولة والشرعية السر سيد أحمد السر سيد أحمد تنطلق يوميا نحو 60 حافلة سياحية في المتوسط من الخرطوم نحو القاهرة. وهذا الرقم تصاعد بأكثر من الضعف في أقل من ثلاث سنوات، هذا بالإضافة إلى خمس رحلات طيران يومية بين (...)


المزيد

فيديو


أخر التحاليل

صراع السلطة والفساد يضعان جنوب السودان على شفا الانهيار

2013-07-21 23:59:14 جوبا 21 يوليو 2013- أصدر نائب رئيس دولة جنوب السودان المستقلة حديثا رياك مشار، تحذيرا مبطنا للرئيس سلفاكير ميارديت، المدعوم من الغرب، بأن يتنحى عن منصبه، وتعهد بأنه سيسعى ليحل محله قبل أو بعد الانتخابات المقررة بحلول عام (...)

المسألة السودانية: فشل البناء الوطني وتجربة الإسلام السياسي

2013-02-11 12:01:08 بقلم ياسر عرمان 11 فبراير 2013 - بدايةً، أود أن أعرب عن عميق شكري وتقديري للجالية السودانية، وللناشطين السودانيين في ولاية كاليفورنيا. والشكر والتقدير موصولان أيضا لمعهد مونتيري للدراسات الدولية، ولمنظمة Global Majority (...)

تفكُّك الدَّولة السُّودانية: السِّيناريو الأكثر تَرجيحاً

2013-02-10 19:52:47 بقلم د. الواثق كمير kameir@yahoo.com مقدمة 1. تظل الأزمات السياسية المتلاحقة هي السمة الرئيس والمميِّزة للفترة الانتقالية منذ انطلاقها في يوليو 2005، في أعقاب إبرام اتفاقية السلام الشامل بين حكومة السودان ممثلة في حزب (...)
المزيد


أخر البيانات الصحفية

تصريح حول الجهود الجارية لترشيح الأستاذ أحمد حسين ادم لمنصب مفوض مفوضية السلام 2021-03-28 05:02:54 التاريخ : 13/ شعبان/1442 هـ الموافق :27 /03/2021 متجمع منظمات المجتمع المدني بالداخل و الخارج تصريح صحفي بناءً علي انتظام منظمات المجتمع المدني في مبادرة ترشيح الأستاذ أحمد حسين لمفوضية السلام وتداعي عدد كبير من (...)

السودان: إسكات المدافعات عن حقوق النساء 2016-03-31 20:23:10 اعتداءات جنسية وتهديدات من قبل قوات الأمن (نيروبي، 24 مارس/آذار 2016) – قالت "هيومن رايتس ووتش" في تقرير أصدرته اليوم إن قوات الأمن السودانية استخدمت العنف الجنسي والتهديد وأشكال أخرى من الانتهاكات لإسكات المدافعات عن (...)

المجموعة السودانية للديموقراطية أولاً في اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية 2016-02-19 21:45:54 يحتفل العالم في العشرين من فبراير من كل عام باليوم العالمي للعدالة الاجتماعية، وهو اليوم الذي خصصته الأمم المتحدة للفت الإنتباه لازمات التمييز والتهميش والإقصاء والحرمان والإستغلال بين وداخل الشعوب، وأهمية تحقيق العدالة (...)


المزيد

sports society politics military health general finances education environment economy culture

Copyright © 2003-2021 SudanTribune - All rights reserved.