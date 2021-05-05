وفد من المحكمة الجنائية يبحث في الخرطوم ترتيبات زيارة أخيرة للمدعية الى دارفور

الخرطوم 5 مايو 2021- ناقش وفد من المحكمة الجنائية الدولية مع مسؤولين في الخرطوم ،الأربعاء ترتيبات زيارة المدعية فاتو بن سودا الى السودان الشهر المقبل.

المدعي العام للمحكمة فاتو بنسودة "صورة UN"

واجتمعت وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدي الى وفد المحكمة برئاسة فاكيسو موشوشوكو.

وأفاد تصريح صحفي صادر عن الوزارة تلقته "سودان تربيون" أن الوفد نقل " حرص المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا على زيارة دارفور قبل انتهاء فترة عملها. وناقش اللقاء ترتيبات الزيارة المرتقبة في يونيو القادم".

وامتدح موشوشوكو دور وزارة الخارجية في تسهيل مهام الوفود وتذليل كافة الصعوبات التي يمكن أن تواجههم لتنفيذ بنود مذكرة التفاهم الموقعة في فبراير المنصرم لتعزيز التعاون بين السودان والمحكمة. كما تحدث عن التقدم الملحوظ في ملفات التحقيق بالمحكمة الجنائية.

من جانبها ثمنت وزيرة الخارجية جهود وفد المحكمة الجنائية لتحقيق العدالة لضحايا حرب دارفور، مؤكدةً استعداد وزارة الخارجية للعمل على تسهيل مهام الوفد وفقاً لبنود مذكرة التفاهم لتحقيق الاهداف المشتركة.

وينتهي تفويض المدعية العامة للمحكمة الجنائية فاتو بن سودا في يونيو المقبل وينتظر أن يتولى كريم خان وهو بريطاني منصب المدعي العام للمحكمة.