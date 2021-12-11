وفد من الوساطة الجنوب سودانية في الخرطوم لنقاش القضايا العالقة في اتفاق جوبا

رئيس الية الوساطة توت قواك برفقة قادة مسار الشرق خالد جاويش واسامة سعيد - ارشيف

الخرطوم 11 ديسمبر 2021- وصل الخرطوم مساء السبت مستشار رئيس جمهورية جنوب السودان للشئون الأمنية توت قلواك ، على رأس وفد من حكومة الجنوب، في زيارة تستغرق عدة أيام.

وسيجري الوفد الجنوب السوداني مباحثات مع المسؤولين في الخرطوم حول التطورات السياسية الأخيرة ومسار تطبيق اتفاق جوبا للسلام خاصة الشق المتعلق بالترتيبات الأمنية.

ويتعثر حتى الآن تنفيذ ملفات عديدة في اتفاق السلام الذي وقعته الحكومة السودانية والجبهة الثورية في جوبا في أكتوبر من العام الماضي، على رأسها ملف مسار شرق السودان الذي جرى تجميده بعد تعاظم خلافات الأطراف علاوة على القضايا ذات الصلة بالترتيبات الأمنية في دارفور والمنطقتين.

وأوضح قلواك، في تصريح صحفي، إن الزيارة تأتي بتوجيه من الرئيس سلفا كير ميارديت للاطلاع على تطورات الأوضاع السياسية في السودان، وسبل تنفيذ الاتفاق السياسي الموقع مؤخرا بين رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان ورئيس مجلس الوزراء عبد الله حمدوك.

وأضاف انه سيقف خلال الزيارة على مسار تنفيذ اتفاق جوبا لسلام السودان، فيما يتعلق بمسار الشرق والترتيبات الأمنية لدارفور والمنطقتين وفقا الجداول المتفق عليها.

وتشكو حركات موقعة على اتفاق السلام من بطء تنفيذ البند المتعلق بالترتيبات الأمنية حيث ينبغي على الحكومة توفير حزمة من التدابير دون أن يشهد ذلك تقدماً.

وقال مستشار الرئيس سلفا كير إنه سيبحث مع المسؤولين بالسودان ملف مساري الوسط والشمال فيما يتصل ببند قسمة الثروة والسلطة، مشيرا إلى حرص حكومة الجنوب على تعزيز الاستقرار والسلام بالسودان.