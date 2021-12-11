 
 
 
الصفحة الأساسية | الأخبار    السبت 11 كانون الأول (ديسمبر) 2021

وفد من الوساطة الجنوب سودانية في الخرطوم لنقاش القضايا العالقة في اتفاق جوبا

email Email
print Print
pdfSave
separation
increase
decrease
separation
separation
JPEG - 57.5 كيلوبايت
رئيس الية الوساطة توت قواك برفقة قادة مسار الشرق خالد جاويش واسامة سعيد - ارشيف

الخرطوم 11 ديسمبر 2021- وصل الخرطوم مساء السبت مستشار رئيس جمهورية جنوب السودان للشئون الأمنية توت قلواك ، على رأس وفد من حكومة الجنوب، في زيارة تستغرق عدة أيام.

وسيجري الوفد الجنوب السوداني مباحثات مع المسؤولين في الخرطوم حول التطورات السياسية الأخيرة ومسار تطبيق اتفاق جوبا للسلام خاصة الشق المتعلق بالترتيبات الأمنية.

ويتعثر حتى الآن تنفيذ ملفات عديدة في اتفاق السلام الذي وقعته الحكومة السودانية والجبهة الثورية في جوبا في أكتوبر من العام الماضي، على رأسها ملف مسار شرق السودان الذي جرى تجميده بعد تعاظم خلافات الأطراف علاوة على القضايا ذات الصلة بالترتيبات الأمنية في دارفور والمنطقتين.

وأوضح قلواك، في تصريح صحفي، إن الزيارة تأتي بتوجيه من الرئيس سلفا كير ميارديت للاطلاع على تطورات الأوضاع السياسية في السودان، وسبل تنفيذ الاتفاق السياسي الموقع مؤخرا بين رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان ورئيس مجلس الوزراء عبد الله حمدوك.

وأضاف انه سيقف خلال الزيارة على مسار تنفيذ اتفاق جوبا لسلام السودان، فيما يتعلق بمسار الشرق والترتيبات الأمنية لدارفور والمنطقتين وفقا الجداول المتفق عليها.

وتشكو حركات موقعة على اتفاق السلام من بطء تنفيذ البند المتعلق بالترتيبات الأمنية حيث ينبغي على الحكومة توفير حزمة من التدابير دون أن يشهد ذلك تقدماً.

وقال مستشار الرئيس سلفا كير إنه سيبحث مع المسؤولين بالسودان ملف مساري الوسط والشمال فيما يتصل ببند قسمة الثروة والسلطة، مشيرا إلى حرص حكومة الجنوب على تعزيز الاستقرار والسلام بالسودان.



GOOGLE POWERED

 
استطلاع الرأي
 

The following ads are provided by Google. SudanTribune has no authority on it.


أخر الآراء

المواكب المليونية، هل هي غاية في ذاتها؟ 2021-12-11 17:17:03 بقلم: عبد الله رزق عبدالله رزق يتعلق الامر بما اذا كانت المواكب المليونية، التي ظلت تسم الوضع السياسي بالبلاد، طوال العامين الماضيين، غاية في حد ذاتها. فالمواكب، التي لاشك في جدواها وفعاليتها في التصدي للنظم الاستبدادية (...)

تحولات المشهد السوداني (6-6 ) 2021-12-09 15:06:22 في البحث عن الدولة والشرعية السر سيد أحمد السر سيد أحمد تنطلق يوميا نحو 60 حافلة سياحية في المتوسط من الخرطوم نحو القاهرة. وهذا الرقم تصاعد بأكثر من الضعف في أقل من ثلاث سنوات، هذا بالإضافة إلى خمس رحلات طيران يومية بين (...)

ما وراء الإستهداف الممنهج ضد النازحين والمدنيين في السودان ولا سيما في إقليم دارفور 2021-12-08 16:51:18 بقلم: آدم رُجال آدم رجال لا شك أن الشعب السوداني يتابع وبصمت، الأوضاع الأمنية الملتهبة في جميع أنحاء السودان، وخاصة في إقليم دارفور، لا سيما مدن ومحليات غرب وشمال وجنوب ووسط دارفور، حيث حشود المليشيات المُسلحة، الجنجويد (...)


المزيد

فيديو


أخر التحاليل

صراع السلطة والفساد يضعان جنوب السودان على شفا الانهيار

2013-07-21 23:59:14 جوبا 21 يوليو 2013- أصدر نائب رئيس دولة جنوب السودان المستقلة حديثا رياك مشار، تحذيرا مبطنا للرئيس سلفاكير ميارديت، المدعوم من الغرب، بأن يتنحى عن منصبه، وتعهد بأنه سيسعى ليحل محله قبل أو بعد الانتخابات المقررة بحلول عام (...)

المسألة السودانية: فشل البناء الوطني وتجربة الإسلام السياسي

2013-02-11 12:01:08 بقلم ياسر عرمان 11 فبراير 2013 - بدايةً، أود أن أعرب عن عميق شكري وتقديري للجالية السودانية، وللناشطين السودانيين في ولاية كاليفورنيا. والشكر والتقدير موصولان أيضا لمعهد مونتيري للدراسات الدولية، ولمنظمة Global Majority (...)

تفكُّك الدَّولة السُّودانية: السِّيناريو الأكثر تَرجيحاً

2013-02-10 19:52:47 بقلم د. الواثق كمير kameir@yahoo.com مقدمة 1. تظل الأزمات السياسية المتلاحقة هي السمة الرئيس والمميِّزة للفترة الانتقالية منذ انطلاقها في يوليو 2005، في أعقاب إبرام اتفاقية السلام الشامل بين حكومة السودان ممثلة في حزب (...)
المزيد


أخر البيانات الصحفية

تصريح حول الجهود الجارية لترشيح الأستاذ أحمد حسين ادم لمنصب مفوض مفوضية السلام 2021-03-28 05:02:54 التاريخ : 13/ شعبان/1442 هـ الموافق :27 /03/2021 متجمع منظمات المجتمع المدني بالداخل و الخارج تصريح صحفي بناءً علي انتظام منظمات المجتمع المدني في مبادرة ترشيح الأستاذ أحمد حسين لمفوضية السلام وتداعي عدد كبير من (...)

السودان: إسكات المدافعات عن حقوق النساء 2016-03-31 20:23:10 اعتداءات جنسية وتهديدات من قبل قوات الأمن (نيروبي، 24 مارس/آذار 2016) – قالت "هيومن رايتس ووتش" في تقرير أصدرته اليوم إن قوات الأمن السودانية استخدمت العنف الجنسي والتهديد وأشكال أخرى من الانتهاكات لإسكات المدافعات عن (...)

المجموعة السودانية للديموقراطية أولاً في اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية 2016-02-19 21:45:54 يحتفل العالم في العشرين من فبراير من كل عام باليوم العالمي للعدالة الاجتماعية، وهو اليوم الذي خصصته الأمم المتحدة للفت الإنتباه لازمات التمييز والتهميش والإقصاء والحرمان والإستغلال بين وداخل الشعوب، وأهمية تحقيق العدالة (...)


المزيد

sports society politics military health general finances education environment economy culture

Copyright © 2003-2021 SudanTribune - All rights reserved.