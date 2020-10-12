وقفة احتجاجية بالخرطوم للمطالبة بعودة مفصولي الجيش والشرطة

- محتجون امام مجلس الوزراء للمطالبة بانصاف مفصولي الجيش والشرطة..الإثثنين 12 أكتوبر 2020
الخرطوم 12 أكتوبر 2020 - نظم مفصولون من الجيش والشرطة بالسودان، الإثنين، وقفة احتجاجية أمام مجلس الوزراء في العاصمة الخرطوم، للمطالبة بالعودة إلى العمل.
ورفع مئات المحتجين من الجيش والشرطة وذويهم، الأعلام الوطنية ولافتات تطالب بعودتهم بعد فصلهم "تعسفيا" إبان نظام الرئيس المعزول عمر البشير (1989-2019).
كما رددوا هتافات أبرزها "عاش نضال المفصولين"، و"عاش نضال الشعب السوداني"، "حق العمل يا حكومة.. حقنا كامل ما بنجامل"
وقال منصور عمر، أحد الضباط المفصولين في تصريحات صحفية، "من العار أن لا تتخذ الحكومة أي قرار في قضية المفصولين.. نطالب بإصدار قرار سياسي من الحكومة بإلغاء الفصل التعسفي الذي اتخذه النظام السابق".
بدوره قال اللواء عز الدين السيد، أحد المفصولين من الشرطة، "توقعنا أن تنصفنا الحكومة عقب قيام الثورة، ولكن للأسف الشديد لم يحدث أي شئ مفيد".
وفي أكتوبر 2019، قرر مجلس الوزراء السوداني، تشكيل لجنة للنظر في ملف المفصولين تعسفيا من الجيش والشرطة خلال 30 عاما من حكم البشير.
وعقب شهر واحد، قررت اللجنة السودانية إعادة كل من فصلوا تعسفيا خلال حكم البشير، إلى وظائفهم، شريطة أن تقل أعمارهم عن 65 عاما.
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