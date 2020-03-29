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وقفة احتجاجية بالعاصمة السودانية للمطالبة بإجلاء عالقين في مصر

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معبر أرقين الحدودي بريط السودان بأسوان في مصر .. صورة لـ(سونا)

الخرطوم 29 مارس 2020 - نفذ عشرات السودانيون بالعاصمة الخرطوم، الأحد، وقفة احتجاجية، للمطالبة بإجلاء ذويهم العالقون على المعابر الحدودية مع مصر، المغلقة بسبب الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وأفاد شهود عيان "سودان تربيون"، أن المحتجين أمام وزارة الخارجية السودانية بالعاصمة الخرطوم، رفعوا لافتات، للمطالبة بإجلاء ذويهم العالقين، بمنطقة "السباعية" بمدينة أسوان المصرية.

وأوضح الشهود، أن المحتجين سيقدمون مذكرة إلى وزيرة الخارجية، أسماء محمد عبد الله، بهذا الشأن.

وعلمت "سودان تربيون" أن العشرات من العالقين ما زالوا في انتظار اذن من الأجهزة الأمنية المصرية لتمكينهم من دخول أسوان بعد موافقة غالبيتهم على التسكين هناك إثر تدخل السفارة السودانية والقنصلية بأسوان.

وسبق أن أعلنت السفارة السودانية بالقاهرة، أن أعداد العالقين في منطقة "السباعية" عند مدخل أسوان يبلغ 1080 شخصا.

وقال وزير الإعلام المتحدث الرسمي باسم الحكومة، فيصل محمد صالح، في تصريحات السبت، إن الحكومة السودانية مستمرة في إيجاد معالجات للمواطنين السودانيين العالقين بمنطقة السباعية قرب أسوان بمصر.

وأضاف، "الجهود مستمرة لإيوائهم في بنايات بأسوان، حيث تم إسكان 300 منهم وسيتم إسكان البقية مع التكفل بإعاشتهم في ظل عدم إمكانية فتح المعبر الآن".

وفي 12 مارس الجاري، أعلنت السلطات السودانية، إغلاق المعابر الحدودية مع جارته الشمالية مصر، ومنع دخول مواطني 8 دول أخرى.



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