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ولاية سودانية تتأهب لاحتمال سقوط الصاروخ الصيني

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الصاروخ الصيني الهائم في الفضاء قبل اطلاقه ـ وكالات

الخرطوم 7 مايو 2021 ـ دخلت حكومة الولاية الشمالية بالسودان في حالة طوارئ بعد معلومات تلقتها من الحكومة الاتحادية تفيد بأن الصاروخ الصيني الهائم في الفضاء من المحتمل أن يسقط صباح السبت بشمال السودان.

ومنذ أسبوع أطلقت الصين صاروخها الفضائي "لونج مارش 5بي" إلى محطتها الدولية في الفضاء لكنها فقدت السيطرة عليه ولم تستطيع تحديد وجهته النهائية.

وقالت حكومة الولاية الشمالية في بيان مساء الجمعة إنها تلقت معلومات من لجنة الطوارئ بوزارة الصحة الاتحادية واتصال مباشر من وزير الصحة الاتحادي عمر النجيب بخصوص خروج الصاروخ الصيني عن مساره والذي من المتوقع سقوطه صباح السبت بشمال السودان.

وأفاد البيان الصادر عن أبو ذر محمد علي المتحدث باسم غرفة طوارئ إدارة أزمة الصاروخ الصيني أن حكومة الولاية شرعت في اجتماعات عاجلة لوضع الترتيبات اللازمة بشأن الصاروخ الخارج عن المسار وتلافيا لأي آثار قد تحدث جراء سقوطه بإحدى مناطق الولاية.

وأكدت حكومة الولاية أن لجنة لإدارة الأزمة برئاسة والي الولاية آمال محمد عز الدين ومكونة من وزارات الصحة والتنمية الاجتماعية والمالية والقوات النظامية ولجان المقاومة وقوى الحرية والتغيير وأجهزة الإعلام ومنظمات المجتمع المدني ستكون في حالة انعقاد دائم بأمانة الحكومة.

وتعهدت بتسخير كافة امكانيات الولاية بمحلياتها المختلفة لإدارة الأزمة حال وقوعها، والاستعداد لتلافي أي آثار قد تحدث جراء سقوط الصاروخ الصيني.

وأهابت حكومة الولاية الشمالية المواطنين بعدم الإنجرار وراء المعلومات الخاطئة من مصادر أخرى، والحرص على أخذ المعلومات حول الموضوع من الأجهزة الإعلامية الرسمية بالولاية.



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