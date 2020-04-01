(يوناميد) تدعم الحكومة السودانية بعشر مركبات لمكافحة الجراد الصحراوي

توقيع افتراضي بين رئيس "يوناميد" ووزير الزراعة السوداني لمنح الحكومة 10 مركبات تسهل مكافحة الجراد .. صورة لـ(يوناميد)

الخرطوم 1 أبريل 2020 - قالت بعثة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور "يوناميد"، إنها سلمت الحكومة السودانية 10 مركبات صالحة للسير في الطرق الوعرة كدعم لجهودها في مكافحة الجراد الصحراوي.

وجرت عملية التسليم عبر دائرة تلفزيونية مغلقة، بين رئيس البعثة ووزير الزراعة حيث وقُع على وثائق التسليم افتراضيًا، بسبب المخاوف من فايروس كورونا.

وقال رئيس البعثة جيريمايا مامابولو، في بيان، تلقته "سودان تربيون"، الأربعاء: "كجزء من شراكتنا مع الحكومة، نُسلمها 10 مركبات دفع رباعي صالحة للسير في الطرق الصحراوية والوعرة، لمعالجة الأثر المدمر لأسراب الجراد الصحراوي الذي يقضي على المحاصيل".

وأضاف: "في خضم التهديد الناجم من فايروس كورونا، هنا مخاطر أخرى، منها خطر غزو الجراد الصحراوي الذي يشكل تهديدًا للأمن الغذائي في السودان خلال هذه الأوقات العصيبة".

وأشار مامابولو إلى المركبات المسلمة ستكون مفيدة للحكومة كذلك في تعزيز جهودها لمكافحة جائحة كورونا.

وأشاد وزير الزراعة السوداني، عيسى عثمان شريف، بدعم بعثة "يوناميد" للحكومة في مكافحتها للجراد الصحراوي وفايروس كورونا.

وقال: "إن مساهمة اليوناميد لدعم السودان في حماية محاصيله الزراعية لضمان الأمن الغذائي للسودانيين خلال هذا الوقت الحرج يعتبر علامة بارزة".

وتعمل بعثة اليوناميد لحفظ السلام في إقليم دارفور، منذ العام 2007، لكنها بدأت مؤخرًا في خفض عدد أفرادها بعد تحسين الوضع الأمني نسيبًا في الإقليم المضطرب.