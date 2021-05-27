(يوناميد) تسلم آخر مقارها النائية للحكومة السودانية توطئة لإتمام الانسحاب

مسؤولو (يوناميد) يسلمون الحكومة في شمال دارفور آخر المقار تمهيداً للمغادرة

الخرطوم 27 مايو 2021- انهت بعثة الأمم المتحدة والاتحاد الافريقي في دارفور"يوناميد" تسليم آخر مقارها للحكومة السودانية ممثلة في حكومة ولاية شمال دارفور.

وتسلم قادة حكوميون الثلاثاء الماضي موقع الفريق الميداني لـ “يوناميد" في شنقل طوباية بحضور كل من مستشار شرطة الأمم المتحدة لويس كاريليو ريبيرو وممثل والي شمال دارفور علاوة على مندوبين عن فريق عمل الحكومة المشترك والمسؤولين المحليين وأصحاب المصلحة من مجتمع شنقل طوباية بما في ذلك النازحين وموظفي البعثة.

وبحسب تصريح صادر عن البعثة الخميس فإن موقع "يوناميد" في شنقل طوباية "يعد الأخير من بين 14 موقعاً ميدانياً نائياً تم تسليمها لحكومة السودان".

وتعد عملية التسليم جزءاً من خطة انسحاب البعثة وفقاً لقرار مجلس الامن الدولي رقم 2559 لسنة 2020 الذي أنهى تفويض اليوناميد اعتباراً من 31 ديسمبر 2020.

واكدت حكومة ولاية شمال دارفور وفريق عمل الحكومة المشترك التزامهما باستخدام موقع البعثة السابق للأغراض المدنية حيث سيتم استخدامه كمركز متعدد الأغراض يشمل كلية زراعية ومدرسة متوسطة ومدرسة لتعليم القرآن الكريم.

وكانت يوناميد سلمت في 20 مايو الجاري، موقع فريقها الميداني في كبكابية بشمال دارفور الي الحكومة.

وسيتم استخدام هذا المكان كمقر لكلية الزراعة بجامعة الفاشر ومستشفى متخصص لأمراض النساء والتوليد.