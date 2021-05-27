 
 
 
الصفحة الأساسية | الأخبار    الخميس 27 أيار (مايو) 2021

(يوناميد) تسلم آخر مقارها النائية للحكومة السودانية توطئة لإتمام الانسحاب

email Email
print Print
pdfSave
separation
increase
decrease
separation
separation
JPEG - 71.3 كيلوبايت
مسؤولو (يوناميد) يسلمون الحكومة في شمال دارفور آخر المقار تمهيداً للمغادرة

الخرطوم 27 مايو 2021- انهت بعثة الأمم المتحدة والاتحاد الافريقي في دارفور"يوناميد" تسليم آخر مقارها للحكومة السودانية ممثلة في حكومة ولاية شمال دارفور.

وتسلم قادة حكوميون الثلاثاء الماضي موقع الفريق الميداني لـ “يوناميد" في شنقل طوباية بحضور كل من مستشار شرطة الأمم المتحدة لويس كاريليو ريبيرو وممثل والي شمال دارفور علاوة على مندوبين عن فريق عمل الحكومة المشترك والمسؤولين المحليين وأصحاب المصلحة من مجتمع شنقل طوباية بما في ذلك النازحين وموظفي البعثة.

وبحسب تصريح صادر عن البعثة الخميس فإن موقع "يوناميد" في شنقل طوباية "يعد الأخير من بين 14 موقعاً ميدانياً نائياً تم تسليمها لحكومة السودان".

وتعد عملية التسليم جزءاً من خطة انسحاب البعثة وفقاً لقرار مجلس الامن الدولي رقم 2559 لسنة 2020 الذي أنهى تفويض اليوناميد اعتباراً من 31 ديسمبر 2020.

واكدت حكومة ولاية شمال دارفور وفريق عمل الحكومة المشترك التزامهما باستخدام موقع البعثة السابق للأغراض المدنية حيث سيتم استخدامه كمركز متعدد الأغراض يشمل كلية زراعية ومدرسة متوسطة ومدرسة لتعليم القرآن الكريم.

وكانت يوناميد سلمت في 20 مايو الجاري، موقع فريقها الميداني في كبكابية بشمال دارفور الي الحكومة.

وسيتم استخدام هذا المكان كمقر لكلية الزراعة بجامعة الفاشر ومستشفى متخصص لأمراض النساء والتوليد.



GOOGLE POWERED

 
استطلاع الرأي
 

The following ads are provided by Google. SudanTribune has no authority on it.


أخر الآراء

الى "ميثاق العودة" ؛ بقليل من الشجاعة والتجرد 2021-05-23 20:59:54 بقلم : محمد عتيق عندما تحدثنا وتحدث الكثيرون عن ضعف حركتنا السياسية وضعف دورها في قيادة مرحلة ما بعد إسقاط النظام (ما بعد 11 ابريل 2019) إنما كان ، وما زال ، حديثاً منطلقاً من أهمية الأحزاب السياسية وأنها المادة الأساسية (...)

دكتور حمدوك رجاء الاتصال بوجدي ميرغني 2021-05-23 07:10:15 بقلم : السر سيد احمد في المؤتمر الصحافي الذي عقده الدكتور عبدالله حمدوك أثر عودته من باريس تحدث عن ان العبء يقع الان على السودان للأستفادة من المناخات الايجابية التي خلفها المؤتمر وان التحدي الذي يواجهه السودان لن يعالجه (...)

شركاء الانتقال ، شركاء القتل في رمضان/مايو 2021 2021-05-16 20:42:59 بقلم : محمد عتيق يبدو أن الأقدار تخبئ لبلادنا وأهلها خيراً كثيراً خلف هذه الابتلاءات .. هذا هو التفسير النفسي/الغيبي الملازم لحالنا طوال التاريخ الوطني المعاصر خاصةً بعد الاستقلال .. هو التفسير الذي ظللنا نركن إليه كلما (...)


المزيد

فيديو


أخر التحاليل

صراع السلطة والفساد يضعان جنوب السودان على شفا الانهيار

2013-07-21 23:59:14 جوبا 21 يوليو 2013- أصدر نائب رئيس دولة جنوب السودان المستقلة حديثا رياك مشار، تحذيرا مبطنا للرئيس سلفاكير ميارديت، المدعوم من الغرب، بأن يتنحى عن منصبه، وتعهد بأنه سيسعى ليحل محله قبل أو بعد الانتخابات المقررة بحلول عام (...)

المسألة السودانية: فشل البناء الوطني وتجربة الإسلام السياسي

2013-02-11 12:01:08 بقلم ياسر عرمان 11 فبراير 2013 - بدايةً، أود أن أعرب عن عميق شكري وتقديري للجالية السودانية، وللناشطين السودانيين في ولاية كاليفورنيا. والشكر والتقدير موصولان أيضا لمعهد مونتيري للدراسات الدولية، ولمنظمة Global Majority (...)

تفكُّك الدَّولة السُّودانية: السِّيناريو الأكثر تَرجيحاً

2013-02-10 19:52:47 بقلم د. الواثق كمير kameir@yahoo.com مقدمة 1. تظل الأزمات السياسية المتلاحقة هي السمة الرئيس والمميِّزة للفترة الانتقالية منذ انطلاقها في يوليو 2005، في أعقاب إبرام اتفاقية السلام الشامل بين حكومة السودان ممثلة في حزب (...)
المزيد


أخر البيانات الصحفية

تصريح حول الجهود الجارية لترشيح الأستاذ أحمد حسين ادم لمنصب مفوض مفوضية السلام 2021-03-28 05:02:54 التاريخ : 13/ شعبان/1442 هـ الموافق :27 /03/2021 متجمع منظمات المجتمع المدني بالداخل و الخارج تصريح صحفي بناءً علي انتظام منظمات المجتمع المدني في مبادرة ترشيح الأستاذ أحمد حسين لمفوضية السلام وتداعي عدد كبير من (...)

السودان: إسكات المدافعات عن حقوق النساء 2016-03-31 20:23:10 اعتداءات جنسية وتهديدات من قبل قوات الأمن (نيروبي، 24 مارس/آذار 2016) – قالت "هيومن رايتس ووتش" في تقرير أصدرته اليوم إن قوات الأمن السودانية استخدمت العنف الجنسي والتهديد وأشكال أخرى من الانتهاكات لإسكات المدافعات عن (...)

المجموعة السودانية للديموقراطية أولاً في اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية 2016-02-19 21:45:54 يحتفل العالم في العشرين من فبراير من كل عام باليوم العالمي للعدالة الاجتماعية، وهو اليوم الذي خصصته الأمم المتحدة للفت الإنتباه لازمات التمييز والتهميش والإقصاء والحرمان والإستغلال بين وداخل الشعوب، وأهمية تحقيق العدالة (...)


المزيد

sports society politics military health general finances education environment economy culture

Copyright © 2003-2021 SudanTribune - All rights reserved.