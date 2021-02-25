 
 
 
الصفحة الأساسية | الأخبار    الخميس 25 شباط (فبراير) 2021

(يوناميد) تسلم أحد مقارها في جنوب دارفور الى الحكومة السودانية

email Email
print Print
pdfSave
separation
increase
decrease
separation
separation
JPEG - 54.2 كيلوبايت
جنود يطوون علم يوناميد بعد تسليم مقرها بموانشي لحكومة السودان ..صورة للبعثة

الخرطوم 25 فبراير 2021- سلمت البعثة المشتركة في دارفور "يوناميد" الخميس رسمياً موقع فريقها الميداني في منواشي بجنوب دارفور الي حكومة السودان.

وحضر حفل التسليم كل من والي ولاية جنوب دارفور ووفد لمسؤولين حكوميين من الخرطوم ومسؤولين محليين وممثلو المجتمعات المحلية، بما في ذلك النازحين ومجموعات الشباب والمرأة.

ووقع على وثائق التسليم كل من والي ولاية جنوب دارفور مهدى موسي اسحق، نيابة عن حكومة السودان، بينما وقع هويستون فيرجسون، مدير شعبة دعم البعثة نيابة عن اليوناميد.

وجدد والي نوب دارفور موسى اسحق التزام الحكومة باستخدام الموقع ككلية لتنمية المجتمع، تتبع لجامعة نيالا وحث أعضاء المجتمع المحلي على الملكية الكاملة للموقع الميداني والمساعدة في تحويله الى الكلية المعنية.

وقدم زعماء المجتمع المحلي الشكر للأفراد بالموقع الميداني والكتيبة التنزانية على كافة الدعم والخدمات التي قدموها للسكان المحليين خلال التسع سنوات الماضية منذ تأسيس الموقع الميداني في منواشي

وابدى فيرجسون امتنان البعثة للحكومة السودانية وأعضاء المجتمع المحلي لتعاونهم مع افراد موقع البعثة، كما أعرب عن امله في ان يتم استخدام مباني الموقع الميداني للأغراض المدنية، كما هو مخطط له والاستمرار في خدمة احتياجات المجتمع المحلي.

يشار الى أن عملية التسليم تعد جزءاً من خطة انسحاب البعثة وفقاً لقرار مجلس الامن الدولي رقم 2559 لسنة 2020 والذي أنهى تفويض اليوناميد اعتباراً من 31 ديسمبر 2020.



GOOGLE POWERED


The following ads are provided by Google. SudanTribune has no authority on it.


أخر الآراء

في مكتبة المصوَّرات بالخرطوم.. جنوب السُّودان.. انتفاض مواطني المناطق المقفولة (2 -6) 2021-02-23 18:44:30 الدكتور عمر مصطفى شركيان shurkiano@yahoo.co.uk وفي عهد التركية-المصريَّة في السُّودان (1821-1885م) خُضعت أقاليم جنوب السُّودان للإدارة الخديويَّة فقط في الفترة ما بين الستينيَّات والسبعينيَّات من القرن التاسع عشر. بيد (...)

أحمد حسين آدم أقوى المرشحين تأهيلا لقيادة مفوضية السلام 2021-02-22 14:33:15 الخرطوم 21 فبراير 2021 بعض منظمات المجتمع المدني، والناشطين، في مجال تعزيز أجندة صناعة وبناء السلام ترشح المناضل أحمد حسين آدم لقيادة مفوضية السلام استنادا للتأهيل العالي والميزات الرفيعة التي يحوز عليها، فهو من أوائل (...)

حول تعويم سعر الصرف 2021-02-22 12:17:04 بروفيسور إبراهيم البدوى ابتداءً أهنى حكومة الثورة على اتخاذ هذا القرار الهام ولكن لابد أيضاً من التحسب لمخاطره كما سأوضح أدناه. نظام سعر الصرف "المعوَم" هو أفضل خيارٍ متاحٍ لإعادة التوازن للعملة الوطنية وتقليص العجز (...)


المزيد


أخر التحاليل

قضايا المرأة السودانية في الفترة الِأنتقالية جزرٌ نائيةٌ وقواربْ من ورقٍ !!!

2020-06-26 21:57:39 زينب عباس بدوي* مقدمة: تمضي الفترة الإنتقالية نحو طي عامها الأول في لجّةَ تحديات عالية المستوي ،وتنهض في مقدمة هذه التحديات مقدرة الفترة الإنتقالية علي وضع حجر أساس ورمي مدماك حي لمشروع تغيير يستهدف تعزيز كرامة الإنسان (...)

هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص)

2017-02-15 21:42:51 المجموعة السودانية للديمقراطية أولاً هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص) 15 فبراير 2017 بدأت الألية الافريقية رفيعة المستوى برئاسة الرئيس الجنوب افريقي السابق ثابو (...)

صراع السلطة والفساد يضعان جنوب السودان على شفا الانهيار

2013-07-21 23:59:14 جوبا 21 يوليو 2013- أصدر نائب رئيس دولة جنوب السودان المستقلة حديثا رياك مشار، تحذيرا مبطنا للرئيس سلفاكير ميارديت، المدعوم من الغرب، بأن يتنحى عن منصبه، وتعهد بأنه سيسعى ليحل محله قبل أو بعد الانتخابات المقررة بحلول عام (...)
المزيد


أخر البيانات الصحفية

مقترح التعديلات في مشروع قانون الانتخابات العام 2018 2018-09-14 16:18:47 1-المفوضية :- أ- مستقلة سياسيا واداريا وفنيا وماليا وتوضع ميزانيتها في حساب خاص. ب- يتم اختيار رئيس المفوضية واعضاء المفوضية بالتوافق السياسي ويجيزها البرلمان ويعتمدها الرئيس ولايجوز عزلها إبراهيم بالتوافق السياسي. (...)

في نعي الأمين : أمين مكي 2018-09-02 16:01:31 حزب البعث السوداني —————————— اذا كان الموت هو الحق والحقيقة المطلقة ، فان الحياة ليست باطلة كما يقولون خاصةً عندما تكون حياةً مثل حياة أمين مكي مدني مزدانةً بالعطاء والنبل ، بالسمو والصدق والحب اللامحدود للشعب والوطن .. (...)

*تحالف العار.. ليس بإسمنا* 2018-08-14 17:38:52 نحن مجموعة من الصحافيين والكتاب والمثقفين والمجتهدين في العمل العام في الساحة السودانية: استشعاراً لمسئولياتنا الوطنية والقومية والأخلاقية والدينية، وإحساساً بالفجيعة لمعاناة الشعب اليمني الشقيق، وتضامناً مع إخوتنا وأهلنا (...)


المزيد

sports society politics military health general finances education environment economy culture

Copyright © 2003-2021 SudanTribune - All rights reserved.