(يوناميد) تسلم أحد مقارها في جنوب دارفور الى الحكومة السودانية

جنود يطوون علم يوناميد بعد تسليم مقرها بموانشي لحكومة السودان ..صورة للبعثة

الخرطوم 25 فبراير 2021- سلمت البعثة المشتركة في دارفور "يوناميد" الخميس رسمياً موقع فريقها الميداني في منواشي بجنوب دارفور الي حكومة السودان.

وحضر حفل التسليم كل من والي ولاية جنوب دارفور ووفد لمسؤولين حكوميين من الخرطوم ومسؤولين محليين وممثلو المجتمعات المحلية، بما في ذلك النازحين ومجموعات الشباب والمرأة.

ووقع على وثائق التسليم كل من والي ولاية جنوب دارفور مهدى موسي اسحق، نيابة عن حكومة السودان، بينما وقع هويستون فيرجسون، مدير شعبة دعم البعثة نيابة عن اليوناميد.

وجدد والي نوب دارفور موسى اسحق التزام الحكومة باستخدام الموقع ككلية لتنمية المجتمع، تتبع لجامعة نيالا وحث أعضاء المجتمع المحلي على الملكية الكاملة للموقع الميداني والمساعدة في تحويله الى الكلية المعنية.

وقدم زعماء المجتمع المحلي الشكر للأفراد بالموقع الميداني والكتيبة التنزانية على كافة الدعم والخدمات التي قدموها للسكان المحليين خلال التسع سنوات الماضية منذ تأسيس الموقع الميداني في منواشي

وابدى فيرجسون امتنان البعثة للحكومة السودانية وأعضاء المجتمع المحلي لتعاونهم مع افراد موقع البعثة، كما أعرب عن امله في ان يتم استخدام مباني الموقع الميداني للأغراض المدنية، كما هو مخطط له والاستمرار في خدمة احتياجات المجتمع المحلي.

يشار الى أن عملية التسليم تعد جزءاً من خطة انسحاب البعثة وفقاً لقرار مجلس الامن الدولي رقم 2559 لسنة 2020 والذي أنهى تفويض اليوناميد اعتباراً من 31 ديسمبر 2020.