(يوناميد) تسلم مقرها بـ(كتم) في شمال دارفور للسلطات المحلية

تسليم مر (يوناميد) في كتم لحكومة ولاية شمال دارفور.. الأربعاء 3 فبراير 2021 ..صورة للبعثة

الفاشر 3 فبراير 2021- سلمت بعثة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور"يوناميد" الأربعاء موقع فريقها الميداني في كتم بشمال دارفور الي حكومة السودان بحضور مسؤولين محليين وممثلي المجتمع وموظفي البعثة.

وتعد عملية التسليم جزءاً من خطة انسحاب البعثة وفقاً لقرار مجلس الامن الدولي رقم 2559 لسنة 2020 الذي أنهى تفويض اليوناميد اعتباراً من 31 ديسمبر 2020.

وبحسب بيان عن "يوناميد" تلقته "سودان تربيون" فإن وثائق التسليم وقع عليها كل من مباي ابوبكر سيسي، رئيس اليوناميد المكلف المعين حديثاً، وحافظ بخيت نيابة عن حكومة ولاية شمال دارفور.

وتعهد سيسي باستمرار دعم الأمم المتحدة للسودان، بينما أشاد بخيت بالدعم الكبير الذي تقدمه البعثة لشعب دارفور وجدد التزام حكومة السودان بمبدأ الاستخدام المدني للمرافق والأصول السابقة للبعثة.

وأنهت البعثة المختلطة دورياتها في الإقليم الواقع غربي السودان نهاية العام 2020 إيذانا بإكمال عملية الانسحاب المتوقع أن تكتمل خلال ست أشهر حسب مسؤولين أمميين.