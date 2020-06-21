(يوناميد) تعلن إصابة 16 من العاملين في البعثة بفايروس (كورونا)

حفظة السلام البنغلادشيين العاملين باليوناميد يوفرون الكمامات ومطهرات الايدي للمواطنين في الفاشر بشمال دارفور

الخرطوم 21 يونيو 2020- أعلنت بعثة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور "يوناميد" عن تسجيل 16 حالة إصابة بفايروس "كورونا" وسط العاملين في البعثة.

وقالت في بيان تلقته "سودان تربيون" الأحد إن من بين الإصابات حالتين في كينيا وواحدة لأحد موظفيها الوطنيين بالخرطوم.

وأضافت "تماثلت ثماني حالات للشفاء تماماً من المرض من جملة الحالات الـ 16".

وأعلنت كذلك إجراء 29 اختبار على موظفين بالبعثة في دارفور ظهرت عليهم أعراض خفيفة أو متوسطة أو خالطوا حالات مؤكدة أو مشتبهة.

وخلال الفترة من 7 -14 أبريل 2020، دعمت "يوناميد" عبر آلية مكاتب التنسيق الولائية، قوات الشرطة السودانية بغرب دارفور لتصميم وتطوير وطباعة 4000 كتيب ومنشور يحتوي على معلومات عن أعراض كوفيد – 19 وتدابير الوقاية.

وشرعت البعثة بالتعاون مع وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية بتنفيذ مبادرة لتوعية واسعة النطاق في غرب دارفور استهدفت الأسواق المحلية وسجن الولاية وقاعدة أردامتا العسكرية وعيادات قوات الشرطة السودانية ومحطات الشاحنات والمجتمعات السكنية ومعسكرات النازحين.

كما وزَّعت البعثة في 11 مايو الماضي، معدات حماية شخصية ومطهرات الأيدي والصابون والقفازات وأقنعة على 50 من ضباط قوات الشرطة السودانية من 10 مكاتب منفصلة للجنسين في الجنينة وسربا ومستري وهبيلا وجبل مون وفوربرنقا.

في شمال دارفور، قامت اليوناميد عبر مكاتب التنسيق الولائية بطباعة وتوزيع أكثر من خمسة آلاف كتيب حول تدابير التوعية بكوفيد – 19 والوقاية منه على ضباط قوات الشرطة السودانية ومعسكرات النازحين والمجتمعات المحلية.

ونظّم المكون الشرطي باليوناميد بالاشتراك مع قوات الشرطة السودانية حملات لرفع الوعي في مراكز الشرطة ومعسكرات النازحين والأسواق والتجمعات العامة.

وطالت الحملة نحو 5000 من أفراد المجتمع و250 من ضباط الشرطة السودانية.

وفي الفترة من 7 -11 يونيو الجاري، عقدت اليوناميد، عبر مكاتب التنسيق الولائية، في ولايات جنوب وغرب وشمال دارفور ثلاثة منتديات بالتعاون مع سلطات السجون بكل ولاية لتشجيع اتباع تدابير تخفيف الاكتظاظ في السجون للحدّ من انتشار كوفيد – 19. واستهدفت المبادرة 2011 من نزلاء السجون في جميع أنحاء الولايات الثلاث.

في 8 يونيو 2020، وزّعت اليوناميد بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ووزارة الصحة الولائية معدات حماية شخصية ومستلزمات النظافة والصابون ومطهرات الأيدي على 907 من نزلاء سجن نيالا بجنوب دارفور.

في شمال دارفور، في 9 يونيو 2020، نظّمت اليوناميد بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر حملة لرفع الوعي بشأن تدابير الوقاية من كوفيد – 19 لعدد 615 نزيلاً و40 ضابطاً بسجن شالا.