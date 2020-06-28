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يوناميد تعلن إصابة 17 من العاملين في البعثة بفيروس كورونا

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حفظة السلام البنغلادشيين العاملين باليوناميد يوفرون الكمامات ومطهرات الايدي للمواطنين في الفاشر بشمال دارفور

الخرطوم 28 يونيو 2020 - أعلنت بعثة الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي في دارفور "يوناميد" عن تسجيل 17 حالة إصابة بفيروس "كورونا" بين موظفيها.

وقالت البعثة في بيان تلقته "سودان تربيون"، إن من بين الإصابات حالتين في كينيا وواحدة لأحد موظفيها الوطنيين بالخرطوم.

وأشارت إلى تماثل 10 حالات للشفاء تماما، من جملة الحالات الــ17.

وأكدت البعثة إجراء 31 فحص (PCR) على موظفي البعثة في دارفور اعتبارا من 25 يونيو 2020، بناء على ما ظهر عليهم من أعراض خفيفة ومتوسطة أو مخالطتهم لأشخاص لديهم حالات مؤكدة أو مشتبهة بالمرض.

كما أعلنت البعثة دعمها للسلطات المركزية والولائية لمنع انتشار فيروس "كوفيد 19" واحتوائه.
ونوهت إلى بدء حملة تعبئة مدتها أسبوعين اعتبارا من يوم 24 يونيو الجاري، في عدد من المجتمعات الريفية حول زالنجي وتحديدا في "أوروكوم"، "أرا"، "أرانقا"، "أبطة"، "تجمل بالجمل"، و"حلة بيضة".

وأشارت إلى أن التقييم أظهر أن تلك المناطق ذات درجة عالية من التعرض لفيروس كورونا.

وقالت إن الحملة تشمل نشر معلومات عن فيروس كورونا، وتوزيع صابون غسل الأيدي، والمعقمات وأدوات صحية أخرى، بالإضافة إلى التركيز الخاص على عمال الصحة العاملون في الخطوط الأمامية والمتطوعين الذين يحصلون على معدات حماية شخصية.

وتوقعت البعثة أن يستفيد من الحملة حوالي 6 آلاف من المدنيين، بمن فيهم أكثر من ألف من الرعاة و160 أسرة من العائدين.

إضافة إلى ذلك، قامت البعثة اعتبارا من 27 أبريل إلى 17 يونيو 2020، بتوزيع معدات وقاية من "كوفيد-19" للشرطة السودانية، ووفرت مواد صحية، تشمل فوط صحية للنزيلات بسجن زالنجي بوسط دارفور.

ويشمل الدعم الآخر الذي ما زالت البعثة تقدمه للحكومة نقل عينات الدم من الفاشر للمختبر الصحي في نيالا بجنوب دارفور.

كما واصلت البعثة وفريق الأمم المتحدة القطري، عبر إطار مكاتب التنسيق الولائية، القيام بأنشطة مشتركة بشأن "كوفيد-19"، اعتبارا من مارس وحتى يونيو 2020 قامت اليوناميد وفريق الأمم المتحدة القطري بتنفيذ جلسات لمكافحة المرض لحوالي 400 من الموظفين المدنيين وضباط أفراد الشرطة في دارفور.



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