(يوناميد) تعلن 3 إصابات بكورونا وسط عناصرها بالفاشر وتحجر 49 آخرين

حفظة سلام باكستانيين في كبكابية بشمال دارفور يحضرون ارتجاليا معينات صحية للوقاية من خطر كورونا.. صورةلـ(يوناميد)

الخرطوم 6 يونيو 2020- أعلنت بعثة الأمم المتحدة والاتحاد الافريقي في دارفور(يوناميد) تسجيل ثلاث إصابات مؤكدة بفايروس كورونا وسط منسوبيها في الفاشر.

وقالت البعثة في بيان صدر الجمعة إنها اخضعت 52 من موظفيها للحجر الصحي في قاعدة البعثة اللوجستية بالفاشر، شمال دارفور.

وأضافت "هذا ما املته الضرورة بعد ظهور 6 حالات مشتبهة من بين موظفي اليوناميد وأتت نتائج فحص كوفيد -19 إيجابية لثلاثة وتتم معالجتهم في مركز العزل بقاعدة البعثة اللوجستية في الفاشر".

وأوضحت أنه من بين الـ 52، تسعة واربعون في الحجر الصحي الذاتي لمدة 14 يوماً، إما بسبب مخالطتهم المباشرة للموظفين الثلاثة المصابين او تحسباً لسفرهم الدولي لبلدانهم.

وأشارت الى اتخاذها خطوات إضافية لتعزيز التدابير للتخفيف من حدة كوفيد-19 في منطقة عملياتها.

ومنذ 16 مارس 2020، كل موظفي اليوناميد الذين عادوا من رحلات خارجية كان لزاماً عليهم الحجر الصحي داخل مقار البعثة.

كما تبنت "يوناميد" بالتنسيق مع السلطات الولائية إجراءات الإغلاق والتباعد الاجتماعي بمقار البعثة والتي شملت إغلاق المطاعم والاجتماعات العامة والأنشطة بالإضافة الى التفاعل مع المجتمعات وفي معسكرات النازحين.

وأفادت في بيانها أنها تواصل أخذ الاعتبار حيال التحديات الاجتماعية والعاطفية التي يواجهها الموظفون بسبب القيود المفروضة على السفر جواً.

وقالت " بعد المشاورات، ابتدرت اليوناميد إمكانية مغادرة الموظفين الدوليين الذين يعانون حالات طبية موجودة سابقاً للبعثة على أساس طوعيّ ومؤقت. وبموجب هذا الترتيب، تمّ حتّى الآن تيسير رحلتين إلى نيروبي وأديس أبابا بشكل ناجح بالتنسيق الوثيق مع حكومة السودان".