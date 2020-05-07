(يوناميد) ووكالات أممية تدعم السودان بمليوني دولار لمواجهة (كوفيد-19)

حفظة سلام باكستانيين في كبكابية بشمال دارفور يحضرون ارتجاليا معينات صحية للوقاية من خطر كورونا.. صورةلـ(يوناميد)

زالنجي 7 مايو 2020 – أعلنت بعثة الأمم المتحدة المشتركة في دارفور غربي السودان "يوناميد"، بالتنسيق مع برامج الأمم المتحدة بالسودان، الخميس، تخصيص 2 مليون دولار، لدعم حكومة السودان لمواجهة فايروس - كوفيد - 19- المعروف بـ"كورونا" بالتركيز على إقليم دارفور.

وقدمت بعثة (يوناميد) في 22 أبريل الفائت، معينات عينية إلى وزارة الصحة، شملت خمس سيارات دفع رباعي، وأربعة مولودات طاقة عالية السعة، إضافة إلى وحدة حاوية ثلاجة، لتعزيز جهودها في درء كورونا.

وقالت نائب رئيس بعثة اليوناميد، أنيتا كيكي غبيهو، في بيان، تلقته "سودان تربيون"، الخميس: " وافقت اليوناميد بالشراكة مع وكالات وصناديق وبرامج الأمم المتحدة المنفذة لمكاتب التنسيق الولائية المشتركة في دارفور، على تخصيص نحو مليوني دولار للسودان لدعم خطط الاستجابة لجائحة كورونا".

وأشارت إلى أن المبلغ الممنوح يعد مساهمة منهما لدعم جاهزية الحكومة الانتقالية للوفاء بالاحتياجات الآنية لوباء كورونا، مع التركيز على المناطق الساخنة في دارفور.

وأكدت على التمويل، بموجب الاتفاق مع الحكومة السودانية، يستهدف من بين أمور أخرى النازحين والعائدين والمساجين والمجتمعات المضيفة في دارفور والأكثر عرضة لكورونا وعواقبها وتبعاتها الاجتماعية والاقتصادية.

وقالت غبيهو إن المبلغ خُصص، بموجب الاتفاق مع الحكومة السودانية، إلى الحد من المرض ومعدل الوفيات، من خلال إنشاء مراكز عزل مجهزة، إضافة إلى ترقية قدرات النظم الصحية المحلية في اعتماد تدابير مكافحة العدوى والوقاية منها عبر توفير معدات الوقاية الشخصية والمطهرات وإدارة المخلفات الطبية ومعدات التخلص منها والإمدادات والمستهلكات، فضلًا عن تقوية قدرات نقاط الدخول للكشف عن الحالات المشتبه فيها وتحويلها من خلال توفير معدات فحص حرارة الأشخاص ومعدات الوقاية الشخصية.

وأفادت بأن هذه المشاريع تم اختيارها بناء على الثغرات والاحتياجات العاجلة لخطة التأهب والاستجابة الوطنية لجائحة كورونا.

وأشارت نائب رئيس بعثة اليوناميد إلى أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي سيتولى عمليات الشراء، بينما تقوم منظمة الصحة العالمية وصندوق الأمم المتحدة للسكان بالتعاون مع وكالات وصناديق وبرامج الأمم المتحدة الأخرى واليوناميد بدعم تخطيط وتوزيع هذه المواد ورصد التنفيذ والتنسيق بالاشتراك مع وزارة الصحة الاتحادية ووزارات الصحة الولائية.