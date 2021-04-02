(يونتاميس) تشيد بجهود السودان في مكافحة الألغام

فولكر بيرتس

الخرطوم 2 أبريل 2021 ـ أثنى رئيس البعثة الأممية المتكاملة بالسودان "يونتاميس" فولكر بيرث على جهود الحكومة السودانية في برنامج مكافحة الألغام وأشاد بالتعاون الذي ظلت تبديه مع الشركاء والمانحين.

وتبعا لاندلاع حروب في دارفور وشرق السودان إلى جانب منطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق فإن العديد من مناطق البلاد تعاني من الألغام وذخائر غير متفجرة، ويتطلب تطهير هذه المناطق دعم فني ومالي.

وأضاف المبعوث خلال كلمة وجهها بمناسبة اليوم العالمي للتوعية بمخاطر الألغام والذي يصادف اليوم الرابع من أبريل من كل عام، أن ما تم من إنجاز في مجال إزالة الألغام والذخائر غير المنفجرة في السودان يساهم في صنع السلام بالبلاد.

ودعا فولكر للمزيد من التنسيق والتعاون بين الجهات ذات الصلة للايفاء بالالتزامات تجاه اتفاقية "أتوا" لحظر تصنيع ونقل وتخزين واستخدام الألغام.

وثمن التنسيق بين المركز القومي لمكافحة الألغام ومكتب الأمم المتحدة لخدمة مكافحة الألغام الذي وصفه بالجيد.

يذكر أن الاحتفال باليوم العالمي يتم هذا العام إعلاميا بلا مراسم ميدانية لالتزام البلاد بالاحترازات الصحية المفروضة جراء انتشار جائحة كورونا.