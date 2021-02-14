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(يونتيامس) تعلن بدء تعبئة الموارد الاقتصادية للسودان ودعم مؤتمر باريس

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فولكر بيرتس وعبد الله حمدوك.. 14 فبراير 2021

الخرطوم 14 فبراير 2021 – أعلن رئيس بعثة الأمم المتحدة في السودان، فولكر بيرتس، بدء تعبئة الموارد الاقتصادية والمساعدة الإنمائية للسودان، إضافة إلى دعم مؤتمر الاستثمار المقرر عقده في العاصمة الفرنسية باريس مايو المقبل.

جاء ذلك في لقاء جمع رئيس البعثة برئيس الوزراء عبد الله حمدوك، وذلك بعد انتهاء فترة الحجر الصحي الاختياري، في أعقاب وصول بيرتس إلى الخرطوم في الثاني من فبراير الجاري.

وقال بيرتس، في بيان، تلقته "سودان تربيون"، الأحد: "تناقشت مع رئيس الوزراء دعم البعثة في تعبئة الموارد الاقتصادية والمساعدة الإنمائية التي تُمثِّل أولوية للحكومة والشعب السوداني، وستكون عُنصراً أساسياً في دعمِنا، بما في ذلك مؤتمر الاستثمار القادم في باريس في مايو".

وأضاف: "يسير التقدم على الصعيد الاقتصادي جنباً إلى جنب مع حركة العملية السياسية، سنفعل كُل ما في وُسعنا لدعم الحكومة في الوفاء بالتزاماتها ومَعالِمها الأساسية وفقاً للإعلان الدستوري واتفاق السلام".

وأشار إلى أن البعثة تدعم جهود الحكومة في تشكيل المجلس التشريعي المرتقب، في جعله ممثلا حقيقيا للشعب السودان بما في ذلك مشاركة 40% من عضويته من النساء.

وقال بيرتس إنه تبادل مع حمدوك وجهات النظر حول المرحلة الثانية من مفاوضات السلام "وعن إمكانية البعثة وكيفيتها في تقديم الدّعم والخِبرة الفنية".

وتخطط حكومة الانتقال لإنهاء الحرب في البلاد بإكمال التفاوض مع رئيس الحركة الشعبية – شمال عبد العزيز الحلو وقائد حركة تحرير السودان عبد الواحد محمد نور، لكن الأخير يرفض التحاور، وبدلًا عنه طرح مبادة لعقد مؤتمر داخل السلام، دون أن يعلن عنها بصورة رسمية حتى الآن.

وقال رئيس البعثة الأممية إنه يناوي زيارة جميع أنحاء السودان لسماع أصوات القادة السياسيين والمجتمع المدني والشباب والنازحين واللاجئين ومجتمع الأعمال والنساء.

ومقرر أن تقوم البعثة الأممية بدعم عملية الانتقال السياسي الذي يشمل الحكم الديمقراطي وحقوق الإنسان، وتنفيذ اتفاق السلام وحماية المدنيين، إضافة إلى تعبئة الموارد الاقتصادية والمساعدة الإنسانية والإنمائية.



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