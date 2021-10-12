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(يونيتامس) تنفي مطالبتها بحل الحكومة السودانية وتحذر من التضليل

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الخرطوم 12 أكتوبر 2021 -نفي رئيس بعثة الأمم المتحدة المتكاملة في السودان ( يونتاميس) مطالبته بحل الحكومة، وقال إن استمرار التضليل حول الوضع السياسي يعد أمرا خطير جدًا.

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فولكر بيرتس

والاثنين، راجت أنباء دعوة رئيس البعثة فولكر بيرتس لحل الحكومة، بالتزامن مع تصريحات لرئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان اشترط فيها حل الحكومة لإنهاء السياسية.

وقال فولكر، في تصريح متلفز، الثلاثاء، إنه "لم ولن أطالب إبدًا بحل الحكومة الحالية في السودان أو أي حكومة أخرى، هذا شأن داخلي وليس أمر يمكنني الخوض فيه".

وأضاف: "لن أبالغ إذا قلت إن استمرار هذا التضليل حول الوضع السياسي الداخلي خطيرًا جدًا، وعلينا جميعا التحلي بشكل مسؤول جدًا عن صحة المعلومات التي نسمعها والتحقق من صحة الشائعات".

وتفجرت أزمة سياسية بين أطراف حكومة الانتقال العسكرية والمدنية، بسبب مواقفهم من الانقلاب العسكري الفاشل الذي جرى في 21 سبتمبر الفائت.

وتفاقمت الأزمة بمطالب الطرف العسكري بإدخال قوى سياسية قريبة منه في ائتلاف الحرية والتغيير، وبعد رفض الأخيرة هذا الأمر دعا لحل الحكومة لإنهاء الأزمة.

وتزامنت الأزمة السياسية مع إغلاق زعيم قبلي للميناء الرئيسي على ساحل البحر الأحمر والطرق القومية، بصورة تعذر معها تأمين احتياجات البلاد من الخبز والوقود والأدوية المتواجدة في الميناء.

ودعا فولكر إلى أن يواصل المكون العسكري والحرية والتغيير الحوار فيما بينهما.

وأضاف: "يجب أن يجد المكونات العسكري والمدني طريقا للمضي قدمًا على أساس الاتفاقيات السياسية السابقة والوثيقة الدستورية".

وعطل المكون العسكري عمل مجالس السيادة والشركاء والأمن والدفاع والبرلمان المؤقت، مما أدى إلى تعطيل عمل الدولة.



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