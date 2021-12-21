‏تقارير: رئيس الوزراء السوداني عازم على الاستقالة خلال ساعات

حمدوك يتحدث للصحفيين بعد عودته من باريس.. الاربعاء 19 مايو 2021

الخرطوم 21 ديسمبر 2021 – قالت تقارير صحفية الثلاثاء إن رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك يعتزم الاستقالة خلال ساعات.

وأفاد مصدران مقربان من حمدوك رويترز إن ‎الرجل أبلغ مجموعة من الشخصيات القومية والمفكرين اجتمعت معه بأنه "يعتزم التقدم باستقالته من منصبه".

وأضاف المصدران أن المجموعة دعت حمدوك للعدول عن قراره إلا أنه أكد إصراره على اتخاذ هذه الخطوة خلال الساعات القادمة.

كما قالت مصادر لـ"الشرق" إن: حمدوك ينوي الاستقالة بسبب "عدم وجود توافق بين الأطراف".

والثلاثاء الماضي قال رئيس الوزراء إن تأخير تكوين الحكومة الجديدة يعود إلى المشاورات التي تعكف عليها قوى سياسية للتوافق على ميثاق وطني.

وأفاد إنه منذ توقيع الاتفاق السياسي في 21 نوفمبر 2021، لم يتم تشكيل الحكومة الانتقالية بسبب انخراط القوى السياسية الداعمة للثورة والانتقال المدني الديمقراطي في حوار جاد بغية التوافق على ميثاق وطني، وخلق جبهة عريضة لتحقيق الانتقال المدني الديمقراطي وتحصينه.

وأضاف "سيشكل هذا التوافق الوطني إطاراً قومياً لتوحيد الصف وتأسيس آلية لتشكيل حكومة كفاءات وطنية بجانب إكمال هياكل السلطة الانتقالية ومراقبة عملها".

لكن لم تثمر المشاورات بين الأطراف السياسية عن أي توافق ، كما أدت الاحتجاجات العارمة التي نظمت الأحد الماضي الى إرباك حسابات القوى السياسية التي كانت تعكف على توقيع إعلان مساند لرئيس الوزراء.

وقالت مصادر متطابقة لـ "سودان تربيون" إن الخلافات حول تكوين الحكومة الجديدة أيضا من دواعي تململ حمدوك بعد تدخلات قوية من المكون العسكري وحلفائه في الحركات المسلحة بالتعيينات الجديدة.

وكان البرهان تعهد في وقت سابق بعدم التدخل في اختيارات حمدوك لعناصر حكومته على إلا يكون ممثلين لواجهات حزبية.