‏نتنياهو يرحب بتصريحات الخارجية السودانية ويقول إن (الجميع سيربح)

الخرطوم 18 أغسطس 2020- ابدى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ترحيبه بموقف وزارة الخارجية السودانية حول تطلعها لإبرام اتفاق سلام مع تل أبيب.

وقال نتنياهو في تغريدة على تويتر إن موقف الارجية في الخرطوم يعكس القرار الشجاع الذي اتخذه رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان والذي دعا للعمل على تعزيز العلاقات بين البلدين.

وتابع "إسرائيل والسودان والمنطقة بأسرها ستربح من اتفاقية السلام وتستطيع ان تبني معا مستقبلا أفضل لجميع شعوب المنطقة".

وتابع "سنقوم بكل ما يلزم من أجل تحويل هذه الرؤية إلى حقيقة واقعة".

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية السودانية حيدر بدوي قال في تصريحات الثلاثاء إن بلاده تتطلع لاتفاق سلام مع إسرائيل قائم على الندية ومصلحة الخرطوم "دون التضحية بالثوابت"، وأكد وجود اتصالات بين البلدين.

شدد بدوي على أنه "ما من سبب لاستمرار العداء بين السودان وإسرائيل"، مضيفا: "لا ننفي وجود اتصالات" بين البلدين.

كما أكد أن السودان وإسرائيل سيجنيان فوائد وثمارا من عقد اتفاق سلام.

من جهته اعتبر وزير الخارجية الإسرائيلي جابي اشكنازي إعلان الخارجية السودانية إشارة إلى التغيير الجوهري الذي يحدث هذه الأيام في منطقة الشرق الأوسط بشكل عام وفي السودان بشكل خاص.

وقال "أرحب بأي خطوة تعزز عملية التطبيع والسلام" كما شدد على أن استعداد السودان للسلام مع بلادنا له أهمية رمزية هائلة"