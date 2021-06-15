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1.5 مليون دولار خسائر حريق شب في باخرة بميناء بورتسودان

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شرطةة الدفاع المدني تتعامل مع حريق داخل باخرة ببورتسودان

الخرطوم 15 يونيو 2021 ـ كشفت مصادر مطلعة أن الخسائر جراء حريق شب في باخرة محملة بالبرسيم في ميناء بورتسودان بلغت 1.5 مليون دولار.

وشب حريق هائل في باخرة بضائع عامة داخل ميناء بورتسودان الشمالي، وقضى الحريق على الباخرة تماماً.

وأكد المصادر لسودان تربيون أن حجم الخسائر جراء الحريق الذي اندلع في احدى البواخر الإماراتية التابعة لشركة وادي النيل للملاحة قضى على أكثر من 700 ألف طن من أعلاف البرسيم كانت في طريقها الي دولة الامارات.

وعندما اشتعلت النيران كانت الباخرة ترسو في مربط رقم خمسة بالميناء الشمالي ببورتسودان وأفادت سلطات هيئة المواني أن الباخرة تفتقر لمتطلبات السلامة.

وكشفت ذات المصادر أن عمليات الإطفاء والسيطرة على الحريق من قبل شرطة الدفاع المدني بولاية البحر الأحمر استغرقت 9 ساعات بجانب تأمين منشآت الميناء حتى اليوم الثاني وتبريد الباخرة للحد من حرارتها والحيلولة دون اشتعالها مرة أخرى.

ونجحت شرطة الدفاع المدني في إجلاء طاقم الباخرة وانقاذ حياتهم وجر الباخرة بعيدا عن المرسى.



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