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10 قتلى وعشرات الجرحى في نزاع قبلي بشرق السودان

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صورة للوضع المأزوم في أحد أحياء كسلا اثر النزاع القبلي بين الفلاتة والبني عامر - مواقع تواصل

الخرطوم 10 مايو 2020 – قُتل نحو 10 أشخاص وجُرح العشرات، أثر تفجر النزاع القبلي بين قبيلتي النوبة والبني عامر بمدينة كسلا، شرقي السودان.

وقالت مصادر طبية في كسلا لـ "سودان تربيون"، الأحد: "ارتفع ضحايا النزاع المسلح بين الطرفين إلى 10 أشخاص، وجُرح العشرات".

وكان والي ولاية كسلا، اللواء ركن محمود محمد همد، قال إن احتكاكات وقعت الخميس بين منتسبين لقبيلتي "النوبة" و"البني عامر"، وتم احتوائها في وقتها بتدخل القوات الأمنية بالولاية، ولكنها تجددت صباح الجمعة، ما أدى الى عمليات حرق للمنازل.

وأكد أنه بتاريخ السبت توفى 3 من أبناء قبيلة "البني عامر"، وتم حصر المصابين وبلغ عددهم 79 حالتهم مستقرة.

وأشار إلى أن القوات الأمنية ضبطت 59 شخص من الطرفين، متورطين في النزاع، قيّد في مواجهتهم إجراءات جنائية، مؤكدًا على أن القوات الأمنية فصلت بين الطرفين للحيلولة دون تجدد النزاع.

وقال شهود عيان لـ "سودان تربيون"، إن النزاع بين الطرفين تجدد مساء الأحد رغم الانتشار الشرطي والعسكري الكثيف، مشيرين إلى امتداد نطاق النزاع في أحياء سكنية جديدة داخل المدنية.

وبدأ النزاع الثلاثاء، أثر مشاجرة بين شخصين في مخبز، قبل أن يتطور الأمر إلى نزاع قبلي مساء الخميس وصباح السبت.

وفي أغسطس الماضي، شهدت مدينة بورتسودان شرقي السودان، اشتباكات قبلية بين "البني عامر" و"النوبة"، أدت إلى مقتل العشرات، وإصابة المئات وحرق المنازل، انتهت بتوقيع صلح يبدو أنه فشل في الصمود لفترة طويلة.



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