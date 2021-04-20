10 ملايين دولار منحة من المصرف العربي لوزارة الصحة السودانية

الخرطوم 20 أبريل 2021 ـ وقعت الحكومة الانتقالية في السودان والمصرف العربي للتنمية الاقتصادية على منحة بقيمة 10 ملايين دولار لدعم الخدمات الصحية خاصة مواجهة جائحة كورونا والكوارث في البلاد.

مقر وزارة المالية السودانية

وقال وزير المالية جبريل إبراهيم إن المنحة ستوظف لدعم الخدمات الصحية ومواجهة الكوارث، مبينا أنها تأتي في اطار المسؤولية الاجتماعية للمصرف العربي.

وطبقا لبيان صحفي صادر عن وزارة المالية تلقته "سودان تربيون" الثلاثاء فإن الوزارة وقعت اتفاقية منحة مقدمة من المصرف العربي للتنمية الاقتصادية بـ 10 ملايين دولار لدعم الخدمات الصحية خاصة مواجهة كورونا والكوارث.

وأكد إبراهيم دعم السودان للمصرف العربي للتنمية الاقتصادية وازالة كل العقبات حتى يؤدي دوره المطلوب وأثنى على إدارة المصرف العربي ومساهماته في دعم مشاريع التنمية في السودان وأفريقيا.

وأوضح أن المصرف ظل يقدم خدمات جليلة لمساعدة أفريقيا، معربا عن أمله أن تتطور وتتوسع العلاقة مع المصرف وأن يكون هناك تعاون كبير بين السودان والمصرف.

وأشار الى استفادة عدد كبير من السودانيين من الخدمات التي يقدمها المصرف.

بدوره أكد وزير الصحة عمر النجيب حاجة الوزارة لهذا الدعم الذي سيستفاد منه في بعض المطلوبات الصحية العاجله خاصة في بعض الولايات وأشار الى المشاريع الطموحة التي أعدتها الوزارة لإعادة بناء الصحة.

من جهته قال رئيس مجلس إدارة المصرف فهد بن عبد الله الدوسري إن المصرف ظل يجد كل الدعم من السودان باعتباره عضوا في جامعة الدول العربية، مؤكدا الحرص على تقديم كل الدعم للسودان.

وقال إن هذه المنحة تجيء في إطار المسؤولية الاجتماعية لدعم جهود الحكومة السودانية لمكافحة "كوفيد 19" وأن هذا الدعم سيتحول الى شراء سيارات اسعاف ومعدات صحية كما سيكون الدعم أيضا للمتأثرين بالسيول والأمطار.

وأوضح أن المصرف انطلق منذ عام 1975 بالخرطوم برأسمال ضعيف ووصل اليوم الى أكثر من 5 مليارات دولار.