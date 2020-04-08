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10 مليون دولار للسودان من البنك الإسلامي بجدة لمواجهة (كورونا)

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الخرطوم 8 أبريل 2020 - أعلن البنك الإسلامي بجدة عن تقديم دعم للسودان يبلبـ 10 مليون دولار لتمكين من التصدي لجائحة فايروس كورونا المستجد.

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ابراهيم البدوي

وأجرى وزير المالية السوداني أبراهيم أحمد البدوي الأربعاء اتصالا هاتفيا مع رئيس البنك الإسلامي للتنمية-جدة بندر بن محمد حجار.

وناقش الاتصال طبقا لبيان صحفي صادر من وزارة المالية الأربعاء تلقته (سودان تربيون) تعزيز العلاقات بين السودان والبنك الإسلامي كما طرح الترتيبات المتعلقة بدعم البنك لمجهودات السودان لاحتواء تداعيات "كورونا" استنادا على طلب الوزير من البنك ي وقت سابق.

وكان وزير المالية السوداني طلب تحريك الموارد غير المستغلة في إطار البرامج والمشروعات التي يمولها البنك حاليا بإعادة التخصيص في حدود 35 مليون دولار.

وأكد رئيس البنك الاسلامي بندر بن محمد حجار دعمهم للسودان في مساعيه لمواجهة تفشي كورونا.

وأشار إلى أن البنك استجاب لطلب السودان بتقديم دعما ماليا يقدر بـ 10 مليون دولار.

ونوه إلى أن الدعم يأت في إطار مجهودات البنك لدعم الدول الأعضاء.

وامتدح البدوي مبادرة البنك الإسلامي للتنمية مما يمكن من انطلاقة وتعزيز الشراكة بين الجانبين إلى جانب دور البنك فيما يخص التنمية في السودان سيما أن تدخلاته شملت مشروعات استراتيجية مهمه.

وأشار إلى أن السودان يشرع الآن في تنفيذ برنامج اقتصادي يصب في تعزيز قدرات الاقتصاد ومعالجة التحديات القائمة ويتطلع لدعم البنك الإسلامي لهذه الاصلاحات من خلال الصيغ والوسائل القائمة عبر البنك لتمويل التجارة وائتمان الصادرات وتعزيز الاستثمارات الخارجية.

كما أثني الوزير على الاستجابة السريعة التي وجدها طلب السودان لدى البنك ليتمكن من تعزيز قدراته لمواجهة فيروس كوفيد 19.

وأكد جاهزية الجهات الفنية المختصة لتوظيف الموارد المخصصة من البنك لذلك الغرض بالتعاون مع البنك بما يشمل المنحة المقدمة عبر البنك بمبلغ 500 ألف دولار تحت برنامج الملك عبد الله للأعمال الخيرية.



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