100 إصابة جديدة بـ(كورونا) وشحنة مساعدات قطرية تصل الخرطوم

الخرطوم 20 يونيو 2020 - أعلنت وزارة الصحة السودانية، السبت، تسجيل 7 حالات وفاة، و100 إصابة جديدة بفايروس كورونا، إضافة إلى تعافي 118 حالة، بينما استقبل مسؤولون سودانيون طائرة مساعدات بعثت بها قطر لتمكين السودان من مواجهة تفشي الجائحة.

شحنة مساعدات قطرية تصل الخرطوم .. 20 يونيو 2020 (سونا)

وأوضحت الوزارة في بيان، تلقته "سودان تربيون" السبت عن رصد لحالات الأربعاء، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 8 آلاف و416، منها 513 وفاة و3 آلاف و204 حالة تعافٍ.

وقررت السلطات السودانية، تمديد الإغلاق الشامل في العاصمة الخرطوم، وبعض الولايات لعشر أيام اعتبارا من الجمعة 19 يونيو الجاري في محاولة للحد من تفشي الجائحة، وسمحت السلطات بالعودة إلى ممارسة الطقوس الدينية في دور العبادة وفقا لموجهات محددة.

في الأثناء وصلت مطار الخرطوم، طائرة شحن تحمل مساعدات طبية أرسلتها قطر؛ لدعم جهود السودان في مكافحة فيروس كورونا.

والمساعدات الطبية مقدمة من الحكومة القطرية، ومؤسسة قطر الخيرية (أهلية)، وعدد من الروابط المهنية للجالية السودانية بالدوحة.

وخلال استقباله الطائرة بمطار الخرطوم، امتدح وزير الصحة السوداني، أكرم علي التوم، في تصريحات صحفية، المساعدات القطرية، والعلاقات بين شعبي البلدين.

وشدَّد على أن حماية الكادر الطبي والصحي تمثل أولوية بالنسبة إلى بلاده.

وذكر أن بلاده تسعى لتصنيع أدوات وقاية صحية لكادرها الطبي، وزيادة رقعة فحص كورونا، في كل ولايات السودان.

من جهته، أكد مدير مكتب الخرطوم لمؤسسة "قطر الخيرية"، حسين كرماش، أن المساعدات الطبية القطرية للسودان، لن تتوقف إلى حين جلاء جائحة كورونا.

وأوضح أن الشحنة التي وصلت مطار الخرطوم اليوم، "تحتوي على 7 أطنان من المساعدات الطبية بقيمة مليوني ريال قطري (نحو 550 ألف دولار)".