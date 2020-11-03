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100 طن مساعدات من الهند لمتضرري (كورونا) والفيضانات في السودان

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مسؤولون في حكومة البحر الأحمر يتسلمون شحنة مساعدات هندية.. الثلاثاء 3 نوفمبر 2020

الخرطوم 3 نوفمبر 2020 – أعلنت سفارة الهند في الخرطوم، وصول مساعدات الى ميناء السودان الرئيسي شرقي البلاد على متن سفينة حربية لتخفيف الأزمة عن السودانيين المتأثرين بجائحة كورونا والفيضانات الأخيرة.

وتضرر قطاع واسع من السودانيين من فايروس كورونا والفيضانات التي ضربت مناطق متعددة في البلاد، في ظل الأزمة الاقتصادية الحادة التي تعاني منها البلاد.

وقالت سفارة الهند في بيان، تلقته "سودان تربيون"، الثلاثاء: "تماشيًا مع روابط الصداقة القوية بين البلدين، قدمت الحكومة الهندية 100 طن متري من المساعدات الغذائية للسودان".

وأضافت: "تهدف المعونة الغذائية المكونة من القمح والسكر لتخفيف حدة الأزمة ومعاناة الشعب السوداني الذي تضرر من جائحة كورونا والفيضانات".

وأشارت إلى أن سفير الهند في الخرطوم رافندرا براساد، سلم المساعدات إلى والي البحر الأحمر عبد الله شنقراي، في حفل أقيم على متن السفينة الحربية الهندية.

وقالت الحكومة السودانية في 25 أكتوبر، إنها تسلمت مساعدات من القمح مقدمة من الإمارات قدرها 67 ألف، وهو ذات اليوم الذي تعهدت فيه اسرائيل بإرسال قمح بقيمة 5 ملايين دولار للبلاد بصورة فورية.

ولا تزال طوابير السودانيين أمام المخابز للحصول على حصصهم من الخبز مستمرة، وذلك بسبب النقص الحاد في القمح الذي تقول الحكومة إن تكلفه استيراده تصل لـ 48 مليون دولار شهريًا.



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