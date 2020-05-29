11 طن من المساعدات الطبية الإمارتية تصل الخرطوم لدعم الكادر الصحي

المساعدات الطبية الإمارتية تصل الخرطوم .. الجمعة 29 مايو 2020

الخرطوم 29 مايو 2020- قدمت الامارات مزيدا من المساعدات الطبية الى الحكومة السودانية لمعاونتها على مواجهة تداعيات تفشي وباء كورونا

ووصلت مطار الخرطوم عصر الجمعة طائرة شحن إماراتية تحمل 11طنا من الامدادات والمستلزمات الطبية ينتظر أن يستفيد منها أكثر من 1100 من الكوادر الطبية والصحية العاملة في مجال الرعاية الصحية ومكافحة الوبائيات لتعزيز جهودهم المقدرة في احتواء انتشار الفايروس.

وكان في استقبال الطائرة سفير دولة الإمارات العربية المتحدة حمد الجنيبي، والفريق ركن محمد الغالي علي يوسف الأمين العام للمجلس السيادي وعدد من المسؤولين والإعلاميين.

وقال السفير الإماراتي في تصريح صحفي وزعته سفارة أبو ظبي بالخرطوم إن بلاده تقف الى جانب السودان في مواجهة أحد التحديات العالمية الأكثر إلحاحاً على الصحة والمجتمع والأمن.

وأضاف" مع إيصال هذه المساعدات العاجلة اليوم، فإن هدفنا هو أن يكون العاملون في مجال الرعاية الصحية وهم الآن في الخطوط الأمامية في السودان مجهزين بشكل أفضل لمكافحة الوباء والتغلب على هذه الأزمة"

وفي 23 أبريل الماضي أرسلت الإمارات الى السودان طائرة مساعدات تحتوي 7 أطنان من الإمدادات الطبية لدعم البلاد في الحد من انتشار كورونا استفاد منها أكثر من 7 آلاف من العاملين في مجال الرعاية الصحية.

وقدمت الامارات أكثر من 668 طنا من المساعدات لأكثر من 58 دولة استفاد منها نحو 668الف شخص من العاملين في مجال الرعاية الصحية في هذه الدول.