119 جندي أثيوبي بـ (يوناميد) يطالبون باللجوء الى السودان

الخرطوم 6 مايو 2021- طلب 119 جندي إثيوبيا من بعثة السلام المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في إقليم دارفور اللجوء في السودان.

جنود تابعون لبعثة حفظ السلام في دارفور - صورة من "يوناميد"

وقال محمد الفاتح معتمد اللاجئين بدارفور في تصريحات نشرت الخميس "امتنع 119 جندياً إثيوبياً من قوات بعثة السلام المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في إقليم دارفور عن العودة إلى مسقط رأسهم وفضلوا البقاء في السودان"

وطلب العسكريون الإثيوبيون اللجوء من مفوضية اللاجئين في السودان وأعربوا عن رغبتهم في عدم العودة إلى بلدهم الأصلي بسبب ظروف خاصة "وقلاقل أمنية تعرقل عودتهم".

وقال المسؤول السوداني إن المعتمدية أجرت معهم بعض المعاينات وسجلتهم في قوائمها توطئة لتكملة الإجراءات اللازمة.

وينتمي الجنود الأثيوبيون الى قومية التقراي التي تشن عليها الحكومة الاثيوبية حربا عنيفة منذ نوفمبر الماضي، حيث يأوي السودان منذ ذلك الوقت أكثر من 60 ألف إثيوبي فروا من إقليم التقراي الى حدود السودان الشرقية.