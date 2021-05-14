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12 قتيلا من الشرطة حصيلة هجوم نفذته عصابات المخدرات بدارفور

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الشرطة في احدى عملياتها في مزارع المخدرات بالردوم ـ وكالات

الخرطوم 14 مايو 2021 ـ ارتفع ضحايا هجوم نفذته عصابات المخدرات بمحمية الردوم الطبيعية في ولاية جنوب دارفور على قوة للشرطة إلى 12 قتيل بينهم ضابط إلى جانب 14 جريحا وتوعدت السلطات بتوقيف العصابات ودك معاقلها.

وقالت الشرطة أمس الخميس إن عشرة من منسوبيها بينهم ضابط برتبة ملازم تعرضوا لهجوم غادر من عصابات المخدرات بمنطقة "سنقو" في أحراش محمية الردوم أثناء حملات لمكافحة المخدرات والسموم.

وأكد والي جنوب دارفور موسى مهدي في حديث لإذاعة نيالا، الجمعة، ارتفاع قتلى متحرك شرطة مكافحة المخدرات إلى 12 قتيلا إثر تعرضهم لكمين أثناء تأدية واجبهم فى محاربة تجار المخدرات والقضاء على المزارع بمحلية الردوم.

وتزرع المخدرات "البنقو" في محمية الردوم الطبيعية على نطاق واسع وسبق أن قدرت وزارة الداخلية هذه المساحات بأنها تعادل دولة البرتغال.

وأفاد والي جنوب دارفور أن عناصر الشرطة التي تعرضت لكمين رجال المخدرات سقطوا بعد تبادل كثيف للنيران داخل غابات المحمية مع العصابات وكانوا شجعانا.

وأكد الوالي إن هذه الأفعال الشنيعة لن تحيد الشرطة من القيام بدورها وواجبها وستكون الأجهزة الأمنية بالمرصاد لتجار المخدرات.

وقال إن حكومة الولاية أرسلت تعزيزات من القوات المشتركة بمتحركات من برام وتلس ومناطق الذهب بمنطقة أغبش الى الردوم لإجراء اللازم بموجب القانون فضلا عن قوات أخرى ستتحرك من نيالا إلى سنقو لتعزيز القوات المتمركزة هناك.

وأشار الى أن الولاية أرسلت طائرة لنقل الجثامين والجرحى الى نيالا.

وأكد أن الأجهزة الأمنية قادرة على توقيف هؤلاء المجرمين وتقديمهم للمحاكمة العادلة والناجزة التي ستكون عظة لتجار المخدرات وبسط الأمن والاستقرار في جنوب دارفور.

وشددت الشرطة أن هذه المحاولات الغادرة واليائسة لن تثنيها عن أداء واجباتها في حفظ الأمن والقضاء على كافة مظاهر التفلتات وتطهير كل مناطق زراعات المخدرات والسموم وبسط هيبة الدولة وانفاذ القانون.



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