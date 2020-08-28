13 إصابة بشلل الأطفال في السودان ومخاوف من تفشي المرض

طفل يتلقى جرعة تحصين ضد الشلل خلال حملة في العام 2018 .. صورة من "منظمة الصحة العالمية"

الخرطوم 28 أغسطس 2020- عاد مرض شلل الأطفال المعدي إلى التفشي في السودان، وسط تحذيرات من خطورة الوضع الوبائي في هذا البلد.

وقال بيان عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) "أصيب ما لا يقل عن 13 شخصاً بشلل الأطفال في تسع من ولايات السودان البالغ عددها 18 منذ ظهور الحالة الأولى في 9 أغسطس".

وكان المرض اختفى في السودان منذ أكثر من 10 سنوات.

وتقول منظمة الصحة العالمية إنه تم القضاء على مرض شلل الأطفال في القارة الأفريقية في الآونة الأخيرة.

واكتُشف فايروس شلل الأطفال البري من النوع الثاني في عينات أخذت بولاية الخرطوم، الأمر الذي يشير، وفق اوتشا إلى إمكانية انتشار الفايروس على نطاق واسع في البلاد.

وفي وقت سابق تم الإبلاغ عن حالات في إثيوبيا وجمهورية أفريقيا الوسطى وتشاد مما يزيد من مخاطر اتشاره في السودان، وخصوصاً في دارفور بسبب تحركات السكان.

وقال المكتب الأممي إن وزارة الصحة السودانية، تجهز بدعم من اليونيسف ومنظمة الصحة العالمية وبرنامج الأغذية العالمي، حملة تطعيم واسعة النطاق تشمل 5 ملايين طفل دون سن 5 سنوات. والأمم المتحدة بحاجة إلى 20 مليون دولار لتمويل هذه الحملة.