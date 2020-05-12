134 اصابة جديدة بـ(كورونا) في السودان ترفع إجمالي الحالات الى 1661

تزايد اصابات كورونا في السودان

الخرطوم 12 مايو 2020 - أعلنت السُلطات الصحية في السودان الثلاثاء عن تسجيل 134 إصابة بفايروس كورونا، إضافة إلى تسجيل 6 وفيات، ليرتفع بذلك عدد حالات الإصابة إلى 1661 والوفيات إلى 80.

ويخشى مسؤولو وزارة الصحة من أن يؤدي تزايد الإصابات بالفايروس المستجد إلى انهيار النظام الصحي، بعد ان تعالت شكاوى السودانيين من خروج مستشفيات عن العمل.

وقالت وزارة الصحة، في بيان، تلقته "سودان تربيون"، الثلاثاء: "نُعلن عن تسجيل 134 حالة جديدة بفايروس كورونا، إضافة إلى تسجيل 6 وفيات".

وأشارت إلى أن الحالات سُجلت منها 104 حالة في الخرطوم، و21 حالة في الجزيرة، فيما سجلت القضارف 8 حالات وحالة واحدة في ولاية سنار. وأفادت بأن الوفيات الجديدة سُجلت منها 4 وفيات في الخرطوم، وحالة وفاة في كل الجزيرة وسنار.

وقالت الوزارة إنها سجلت 12 حالة شفاء جديدة في الخرطوم، ليرتفع بذلك عدد المتعافين إلى 173 شخصا.

ولا تزال الخرطوم تُسجل أكبر عدد من الحالات مقارنة بمناطق السودان الأخرى، حيث وصل إجمالي عدد الإصابات مُنذ بدء الجائحة إلى 1354 حالة تليها ولاية الجزيرة المتاخمة.