137 إصابة بـ(كورونا) في السودان ترفع العدد الكلي الى 2728 حالة

تزايد اصابات كورونا في السودان

الخرطوم 19 مايو 2020- قالت وزارة الصحة السودانية الثلاثاء إنه جرى تسجيل 137 إصابة جديدة بفايروس "كورونا " علاوة على رصد 6 وفيات لكنها نوهت الى أن هذه الأرقام لا تعكس المعدل الحقيقي لتفشي الجائحة التي يتزايد انتشارها يوميا.

وطبقا للتقرير الذي صدر الثلاثاء لكنه يرصد معدلات الإصابة ليوم السبت فإن الخرطوم سجلت 99 إصابة، والجزيرة 3، القضارف 7 حالات، كسلا 13، سنار 6 الشمالية 5 البحر الأحمر 3، وجنوب دارفور حالة واحدة.

وأشار التقرير الى تسجيل الخرطوم3 حالات وفاة مقابل اثنتين بالجزيرة، وحالة واحدة بنهر النيل من الحالات المُعلنة سابقاً.

ووفق هذه الإحصائية يرتفع العدد الكلي لحالات الإصابة بالفايروس منذ ظهور الجائحة الى 2728 حالة، متضمنة 111 حالة وفاة كان نصيب الخرطوم وحدها منها 2208.

ونبهت الوزارة في تصريح منفصل الى إجراء ترتيبات في المعمل القومي للصحة العامة (ستاك) لتنفيذ خطة التوسع في الفحص المعملي للأعداد المتزايدة من حالات الاشتباه.

وقالت "بما أننا درجنا على إعلان الحالات المؤكدة معمليً فإن العدد المعلن في هذا التقرير لا يعكس معدل الحالات اليومي وهو أقل من العدد المتوقع".

وأكدت أن العمل جاري لمعالجة كل المعوقات في أسرع وقت حتى يصدر الإعلان الوبائي بصورة يومية منتظمة مطابقة للواقع الوبائي اليومي.