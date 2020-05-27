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170 إصابة جديدة بـ (كورونا) في السودان وخلو 11 ولاية من حالات جديدة

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تزايد اصابات كورونا في السودان

الخرطوم 27 مايو 2020- أعلنت وزارة الصحة السودانية تسجيل 170 إصابة جديدة بفايروس "كورونا المستجد"، و14 وفاة، 6 منها في العاصمة الخرطوم.

وقالت في تصريح فجر الأربعاء عن التقرير الوبائي ليوم الاثنين، إن الحالات الجديدة سُجلت منها 108 إصابات في الخرطوم، والبقية في 6 ولايات أخرى بينما لم تسجل 11 ولاية لليوم الثاني على التوالي أي إصابات جديدة.

وبهذه الحالات الجديدة، يرتفع العدد الكلي للمصابين بالفايروس في السودان إلى 4146 حالة، بينها 184 وفاة، فيما ارتفع عدد المتعافين إلى 588 شخصا.

وشددت وزارة الصحة السودانية على أهمية التزام المواطنين بتطبيق الإرشادات الوقائية والتبليغ الفوري عن حالات الاشتباه.



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