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181 إصابة جديدة بفايروس (كورونا) في السودان

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فايروس كورونا حول العالم الى سجن كبير

الخرطوم 8 مايو 2020- أعلنت وزارة الصحة في السودان الجمعة تسجيل 181 إصابة جديدة بفايروس كورونا، كأعلى رقم تعلنه السلطات منذ تفشي الجائحة في هذا البلد.

وأفاد التقرير اليومي لوزارة الصحة أن الوفيات بلغت 7، بينما ارتفع عدد الإصابات في عموم البلاد إلى 1111، سجل غالبها في ولاية الخرطوم.

واستبقت اللجنة العليا للطوارئ هذا الإعلان باتخاذ قرار عصر الجمعة بتمديد الإغلاق الشامل للعاصمة الخرطوم 10 أيام إضافية مع تشديد إجراءات منع السفر بين الولايات.

وأوضح التقرير اليومي لوزارة الصحة أن الحالات الجديدة سُجلت منها 140 في ولاية الخرطوم، و14 في شمال كردفان بجانب 11 في جنوب دارفور وخمس في القضارف وستة في ولاية الجزيرة ، وحالتين في نهر النيل وواحدة في كل من الشمالية، غرب كردفان وكسلا.

وأشارت الوزارة إلى شفاء 10حالات جديدة، ليرتفع العدد الكلي للمتعافين إلى 102 شخص، بينما وصل إجمالي الوفيات إلى 59.



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