20 مليون دولار من المعونة الأميركية لمشروع دعم الأسر السودانية

الخرطوم 1 يوليو 2020- قدمت هيئة المعونة الاميركية دعماً مالياً لحكومة السودان بمبلغ 20 مليون دولار لاستخدامه في برنامج دعم الأسر.
- مساعدات عينية من المعونة الأميركية للسودان
وأثنى القائم بالأعمال الأميركي لدى الخرطوم براين شوكان على جهود الحكومة السودانية التي تبذلها لإجراء إصلاحات اقتصادية ومساعيها لبرنامج دعم الأسر.
ويمثل المبلغ جزء من الدعم المقدم من الحكومة الاميركية في مؤتمر برلين الاخير والبالغ 356 مليون دولار اضافة لدعم عيني بلغ 143 ألف دولار مقدم من مكتب المبادرات الانتقالية.
وذكرت السفارة الأميركية في بيان انها قدمت معدات وأجهزة اتصالات حديثة لوزارة المالية السودانية لتحسين وكفاءة العمل ويمثل الدعم جزءا ً من تعهداتها في مؤتمر برلين.
والتقى وزير المالية ابراهيم البدوي الأربعاء طبقا لبيان صحفي بالدبلوماسي الأميركي ومديرة بعثة المعونة هيلن بتاكي بحضور وكيل المالية آمنة أبكر ومدير عام وكالة التحول الرقمي عصام عباس.
وبحث اللقاء أهمية رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب التي أثرت بصورة سالبة على العمل التنموي والاقتصادي في السودان إلى جانب أثرها الكبير على التعاملات المصرفية والبنكية والتي أضرت بحركة الاقتصاد في البلاد كما مثلت خصماً على الاستثمارات الاميركية في السودان.
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