200 ألف طن قمح من برنامج الغذاء العالمي للسودان

الخرطوم 13 أبريل 2020- وقعت وزارة المالية السودانية الإثنين على اتفاقية شراء واستيراد برنامج الغذاء العالمي لـ (200,000) طن متري من القمح نيابةً عن حكومة السودان على ان تسدد الاخيرة قيمة المبلغ بالعملة المحلية للبرنامج الأممي.

وزير المالية ومسؤول برنامج الغذاء وقعا على اتفاقية ستيراد القمح

ووصف وزير المالية ابراهيم البدوي الاتفاقية بالتجربة الرائدة والمتجددة مع برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة.

وأشار الوزير طبقا لتعميم صحفي صادر من وزارة المالية الاثنين إلى أن البرنامج قدم اسهامات كبيرة وتعاون بناء طيلة الظروف الصعبة التي مرت بها البلاد في الفترة الماضية.

وقال البدوي "نتطلع الي بناء شراكة اوسع مع برنامج الغذاء العالمي في شتى المجالات لا سيما مشروع الدعم الاسري عن طريق التحويل والدعم النقدي المباشر والاستفادة من الخبرات والتجارب الناجحة للبرنامج حول العالم ".

بدوره قال ممثل برنامج الغذاء العالمي بالسودان حميد نورو إن هذه الاتفاقية ليست الاولى ضمن العديد من المبادرات المشتركة التاريخية بين صندوق الغذاء والسودان.

وأوضح ان البرنامج سيستخدم هذه الاموال لتوفير النقد للشرائح الضعيفة في المجتمع في كافة انحاء البلاد حتى يتمكنوا من شراء الطعام والمواد الغذائية من الاسواق المحلية.

كما أنها تمكن البنك المركزي من الاحتفاظ بأكثر من (50) مليون دولار وتثبيت سعر الصرف ومساعدة الاقتصاد المحلي على النهوض الاستقرار وضمان حصول شعب السودان على الغذاء وتحقيق التنمية بالبلاد.