215 إصابة جديدة بـ(كورونا) والخرطوم تتهيأ لامتحانات شهادة الأساس

كورونا تحول العالم إلى مكان مخيف

الخرطوم 15 يونيو 2020 – أعلنت السُلطات الصحية في السودان، عن تسجيل 215 إصابة جديدة بفايروس كورونا، إضافة إلى تسجيل 9 وفيات مقابل تعافي 110 شخص، ليوم السبت.

وبذلك، ارتفع عدد المصابين في البلاد مُنذ بدء الجائحة منتصف مارس الفائت إلى 7435، تتضمن 468 وفاة، فيما بلغ عدد المتعافين من الوباء 2720 شخص.

وقالت وزارة الصحة، في بيان، تلقته "سودان تربيون"، الاثنين: "نُعلن عن تسجيل 215 حالة إصابة جديدة بفايروس كورونا، إضافة إلى تسجيل 9 وفيات، وفقًا للتقارير الوبائية ليوم السبت".

وأشارت إلى أن الخرطوم سجلت 165 إصابة من الحالات الجديدة، تليها الجزيرة بـ 19 حالة، والبحر الأحمر بـ 11 حالة، بينما سجلت القضارف 8 إصابات، والنيل الأبيض 5 حالات، والشمالية 4 حالات، وحالتين في نهر النيل وإصابة واحدة في غرب دارفور. أما الوفيات الجديدة فقد سجلت الجزيرة 5 حالات إضافة إلى حالتي وفاة في كل الخرطوم والبحر الأحمر.

وطالبت وزارة الصحة السودانيين بضرورة تطبيق الحظر الصحي والبقاء في المنازل، ونصحتهم بتنفيذ الإجراءات الصحة الخاصة بالتباعد الاجتماعي مع التبليغ الفوي عن أي حالة اشتباه.

من جانب آخر، أعلنت وزارتا الصحة والتربية والتعليم بولاية الخرطوم، استمرار الترتيبات لإقامة امتحانات شهادة الاساس، مع ضمان سلامة التلاميذ داخل مراكز الامتحانات البالغة 1435 مركزا بمحليات الولاية، وذلك توطئة لتحديد موعد الامتحانات وفق الضوابط والموجهات الصحية اللازمة لتفادي انتشار جائحة كورونا.

وقال مدير إدارة التدريب بوزارة الصحة بالخرطوم، محمد مأمون، إن الوزارة الولائية لديها رؤية واضحة طالبت فيها بالالتزام بالتعقيم ولبس الكمامات وتوفير أحواض لغسيل الأيدي وتوفير فصل أو قاعة في أي مدرسة للحالات الخاصة وتوفير وسائل الحماية اللازمة وتوفر مركز للرعاية الصحية بالقرب من اي مركز امتحانات وتوفر كادر طبي في اي مركز بجانب تدريب الاساتذة .

واقترح مدير عام مرحلة الاساس حمزة الفحل إمهال وزارته مدة اسبوعين للمراجعة للتلاميذ قبل بدء الامتحان مشيرا الى بدء برنامج حصص المراجعة عبر تلفزيون ولاية الخرطوم، وفقًا لوكالة السودان للأنباء.